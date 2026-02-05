Γερμανία: Σοκάρει η νεκροψία για τον ελεγκτή που ξυλοκοπήθηκε από Έλληνα – “Τα παιδιά του τον είδαν να πεθαίνει”

Από εγκεφαλική αιμορραγία πέθανε ο 36χρονος ελεγκτής τρένων στη Γερμανία, που φέρεται πως έπεσε θύμα θανάσιμου ξυλοδαρμού από τον 26χρονο Έλληνα.

Ο ελεγκτής, που ήταν πατέρας δύο παιδιών, υπέκυψε στα τραύματά του, ενώ νοσηλευόταν στο νοσοκομείο του Χόμπουργκ, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του και τους συναδέλφους του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της νεκροψίας, όπως αναφέρει το Tagesspiegel, ο θάνατος προήλθε από εγκεφαλική αιμορραγία, αποτέλεσμα ισχυρών θλαστικών τραυμάτων στο κεφάλι.

Σύμφωνα με την Bild, το θύμα, ο Serkan C. ήταν κάτοικος Λουντβιχσχάφεν και εργαζόταν επί 15 έτη στους γερμανικούς σιδηροδρόμους (DB). Das ist der Kontrolleur Serkan C. von der Deutschen Bahn. Er wohnte in Ludwigshafen. Und war Familienvater. Ruhe in Frieden 🙏🕯🖤#Landstuhl #RheinlandPfalz #Homeburg #Saarland #DeutscheBahn #ÖPNV pic.twitter.com/HgS82OZhjs February 4, 2026

«Τα παιδιά είδαν τον πατέρα τους να πεθαίνει, ήταν τρομερό», δήλωσε ο ξάδελφός του στη γερμανική εφημερίδα.

Μάλιστα, ο πατέρας του θύματος υπέστη ελαφρύ καρδιακό επεισόδιο, όταν ενημερώθηκε για τον ξυλοδαρμό του γιου του. Νοσηλεύτηκε για δύο ημέρες και υποβλήθηκε σε επέμβαση. «Εγώ επέζησα, αλλά ο γιος μου δεν θα επιστρέψει ποτέ», δήλωσε συντετριμμένος.

Το περιστατικό που έγινε αργά το βράδυ της Δευτέρας, κοντά στην περιοχή του Λάντστουλ, κοντά στο Κάιζερσλαουτερν, όταν ο 36χρονος ελεγκτής ζήτησε από τέσσερις επιβάτες να επιδείξουν τα εισιτήριά τους. Ένας από αυτούς δεν διέθετε έγκυρο εισιτήριο και του ζητήθηκε να αποβιβαστεί από το τρένο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τότε, ο 26χρονος φερόμενος δράστης επιτέθηκε αιφνιδιαστικά στον ελεγκτή, χτυπώντας τον επανειλημμένα με γροθιές στο κεφάλι.

Όσον αφορά στον δράστη, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι κατοικεί στο Λουξεμβούργο και δεν είχε απασχολήσει ποτέ τις γερμανικές αρχές στο παρελθόν. Προς το παρόν, ο ίδιος τηρεί σιγή ιχθύος και αρνείται να απαντήσει στις ερωτήσεις των εισαγγελέων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αφού παρουσιάστηκε ενώπιον δικαστικού λειτουργού, κρίθηκε προφυλακιστέος, ενώ η υπόθεση διερευνάται ως ανθρωποκτονία εξ αμελείας. Παράλληλα, οι Αρχές εξετάζουν βιντεοληπτικό υλικό από το εσωτερικό του τρένου.

Η επικεφαλής των Γερμανικών Σιδηροδρόμων (DB), Έβελιν Πάλα, έκανε λόγο για μία «μαύρη μέρα».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ο τραγικός αυτός θάνατος με αφήνει άναυδη και βαθιά θλιμμένη. Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια του Σερκάν Τσ., στους φίλους και στους συναδέλφους του. Όλοι μας στην Deutsche Bahn καταδικάζουμε απερίφραστα αυτό το φρικτό ξέσπασμα βίας και τον εντελώς ανούσιο θάνατο του συναδέλφου μας. Πρέπει όλοι να αναρωτηθούμε γιατί συμβαίνουν ξανά και ξανά τέτοια περιστατικά. Η πολιτική και η κοινωνία οφείλουν να δώσουν απαντήσεις. Σήμερα είναι μια μαύρη μέρα για όλους τους εργαζόμενους στους σιδηροδρόμους».

Από την πλευρά του, ο υπουργός Μεταφορών, Πάτρικ Σνίντερ, δήλωσε: «Είναι τρομερό να χάνει τη ζωή του, σε μια ωμή έκρηξη βίας, ένας ελεγκτής που απλώς κάνει τη δουλειά του».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο υπουργός Εσωτερικών, Αλεξάντερ Ντόμπριντ, από το κόμμα των Βαυαρών Χριστιανοκοινωνιστών (CSU), δηλώνει συγκλονισμένος από το τραγικό περιστατικό και ζητά «αποφασιστικές συνέπειες», τονίζοντας ότι ο δράστης πρέπει να τιμωρηθεί «με όλη την ισχύ που προβλέπει ο νόμος».

Δηλώσεις για το περιστατικό έκανε και η υπουργός Δικαιοσύνης, Στεφανί Χούμπιγκ, από τους Σοσιαλδημοκράτες (SPD), ξεκαθαρίζοντας ότι «το κράτος δικαίου δεν παραμένει άφωνο, ακόμη και στα πιο ειδεχθή εγκλήματα».