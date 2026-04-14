Γερμανία: Πλήρωναν έως 4.500 ευρώ για «σωσίες» στα διπλώματα

Στο στόχαστρο των γερμανικών αρχών βρίσκεται ένα οργανωμένο κύκλωμα απάτης, το οποίο φέρεται να εξασφάλιζε διπλώματα οδήγησης μέσω «αντικαταστατών» εξεταζομένων, αποκαλύπτοντας μια σκοτεινή πτυχή της διαδικασίας εξετάσεων στη χώρα. Η υπόθεση εκδικάζεται στο Χάιλμπρον και φέρνει στο φως ένα ολόκληρο σύστημα με «σωσίες», μεταμφιέσεις και παράνομα κέρδη που φτάνουν τις δεκάδες χιλιάδες ευρώ, σε μια περίοδο όπου η απόκτηση διπλώματος έχει γίνει ιδιαίτερα δαπανηρή και δύσκολη.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Deutsche Welle, το κόστος για την απόκτηση άδειας οδήγησης στη Γερμανία κυμαίνεται από 2.500 έως 4.500 ευρώ, ανάλογα με το κρατίδιο, τη σχολή και το επίπεδο του υποψηφίου. Το ζήτημα έχει λάβει και πολιτικές διαστάσεις, καθώς θεωρείται ότι το υψηλό αυτό κόστος αποτελεί σημαντικό εμπόδιο, ιδιαίτερα για τους νέους.

Όπως προκύπτει από την έρευνα, δύο ιδιοκτήτες σχολής οδηγών, σε συνεργασία με τρία ακόμη άτομα, φέρονται να οργάνωναν την αντικατάσταση των υποψηφίων από άλλα πρόσωπα κατά τη διάρκεια των εξετάσεων. Για να μην γίνονται αντιληπτοί, χρησιμοποιούσαν περούκες, μακιγιάζ και άλλες τεχνικές μεταμφίεσης. Τα παράνομα κέρδη τους εκτιμάται ότι ανήλθαν περίπου στις 180.000 ευρώ, με κάθε υποψήφιο να καταβάλλει κατά μέσο όρο 2.000 ευρώ για να περάσει κάποιος άλλος τη θεωρητική εξέταση στη θέση του.

Παράλληλα, σύμφωνα με στοιχεία της TÜV (Ένωση Τεχνικού Ελέγχου), μόνο τον τελευταίο χρόνο εντοπίστηκαν 4.239 άτομα που επιχείρησαν να εξαπατήσουν το σύστημα εξετάσεων. Εκτός από περιπτώσεις πλαστοπροσωπίας και χρήσης «σκονάκι», καταγράφηκαν και πιο εξελιγμένες μέθοδοι αντιγραφής, που σε ορισμένες περιπτώσεις θυμίζουν ακόμη και πρακτικές από κατασκοπικές ταινίες.

Τα εργαλεία που χρησιμοποιούσαν

Ενδεικτικά, γίνεται αναφορά σε περιστατικά όπου υποψήφιοι χρησιμοποιούσαν μικροσκοπικές κάμερες, τοποθετημένες στο πέτο ή στη γραβάτα τους, καθώς και ακουστικά στο αυτί. Μέσω αυτών, μετέδιδαν ζωντανά την εικόνα της εξέτασης σε συνεργούς εκτός αίθουσας, οι οποίοι τους υπαγόρευαν τις σωστές απαντήσεις. Με βάση τον αριθμό των συλληφθέντων, εκτιμάται ότι το φαινόμενο έχει λάβει πολύ μεγάλες διαστάσεις, αν και παραμένει δύσκολο να υπολογιστεί πόσοι κατάφεραν να περάσουν τις εξετάσεις με τέτοιες παράνομες πρακτικές.

Την ίδια ώρα, οι αρχές σε διάφορα κρατίδια εξετάζουν τρόπους για την ενίσχυση των ελέγχων κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, καθώς και την επιβολή αυστηρότερων ποινών. Οι οργανωτές τέτοιων κυκλωμάτων αντιμετωπίζουν ποινές φυλάκισης που μπορεί να φτάσουν και αρκετά χρόνια, ενώ οι υποψήφιοι κινδυνεύουν με αποκλεισμό από τις εξετάσεις για μεγάλο χρονικό διάστημα, καθώς και με την επιβολή υψηλών προστίμων.

Εκπρόσωποι της TÜV επισημαίνουν ότι βρίσκονται ήδη σε αυξημένη επιφυλακή τα τελευταία χρόνια, ωστόσο τα κυκλώματα εξελίσσουν συνεχώς τις μεθόδους τους, καθιστώντας τον εντοπισμό τους πιο δύσκολο.

Παράλληλα, προειδοποιούν ότι όσοι αποκτούν δίπλωμα με αυτόν τον τρόπο ενδέχεται να αποτελέσουν σοβαρό κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια, όταν βρεθούν πίσω από το τιμόνι χωρίς να διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες.