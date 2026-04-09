Κατερίνη: Χειροπέδες σε μέλη σπείρας για τηλεφωνικές απάτες με τη μέθοδο του “λογιστή”

Συνελήφθησαν τη Μεγάλη Τετάρτη 8/4 στην Κατερίνη, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνης, δύο γυναίκες, ένας άνδρας και ένας ανήλικος, μέλη εγκληματικής ομάδας, που εξαπατούσαν ανυποψίαστους πολίτες, κυρίως ηλικιωμένων, με τη μέθοδο του «λογιστή».

Ως προς τον τρόπο δράσης τους, συνεργός τους τηλεφωνούσε στα θύματα προσποιούμενος τον λογιστή και ισχυρίζονταν ότι έπρεπε να φωτογραφηθούν από συνεργάτη του, τα κοσμήματα και τιμαλφή που υπάρχουν στο σπίτι, λόγω της επικείμενης υποβολής της ετήσιας φορολογικής δήλωσης.

Με αυτόν τον τρόπο προσπάθησαν και χθες στην Κατερίνη να εξαπατήσουν γυναίκα, όπου η μία από τις δύο γυναίκες επιχείρησε να αποσπάσει χρήματα και κοσμήματα, η οποία και συνελήφθη. Τα υπόλοιπα 3 μέλη της εγκληματικής ομάδας την ανέμεναν σε όχημα, τα οποία και συνελήφθησαν και το όχημα κατασχέθηκε.

Επίσης προέκυψε ότι την ίδια μέρα προσπάθησαν να εξαπατήσουν στην Κατερίνη ακόμα έναν άνδρα.

Από την περαιτέρω έρευνα των αστυνομικών, σε συνεργασία και με αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θέρμης και του Αστυνομικού Τμήματος Καλλικράτειας, διαπιστώθηκε ότι οι 2 ημεδαπές γυναίκες και ο ημεδαπός άνδρας, το χρονικό διάστημα από 31 Μαρτίου έως 6 Απριλίου 2026, δρώντας με την ίδια μεθοδολογία, διέπραξαν στο πλαίσιο της εγκληματικής ομάδας, 2 τηλεφωνικές απάτες σε Χαλκιδική, 1 στην Πιερία και 1 στη Θεσσαλονίκη.

Συνολικά κατάφεραν να αποσπάσουν χρυσές λίρες και κοσμήματα αξίας 133.000 ευρώ και το χρηματικό ποσό των 9.500 ευρώ.

Από την κατοχή τους, καθώς και από το όχημα που επέβαιναν, κατασχέθηκαν 4 κινητά τηλέφωνα, το χρηματικό ποσό των 125 ευρώ, περούκα, χειρουργικές μάσκες και φουλάρια.

Επίσης σε βάρος του συλληφθέντα εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την οποία του επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης 7 ετών, για το αδίκημα της ληστείας.

Οι έρευνες των αστυνομικών συνεχίζονται τόσο για την ταυτοποίηση των συνεργών τους, όσο και για την τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης.