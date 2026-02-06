Γερμανία: Νέα δεδομένα για τον φονικό ξυλοδαρμό του ελεγκτή – Ποια κατηγορία αντιμετωπίζει ο 26χρονος Έλληνας

Συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό η έρευνα των γερμανικών αρχών για τον θανάσιμο ξυλοδαρμό Τούρκου ελεγκτή από 26χρονο Έλληνα στην Γερμανία.

Η εισαγγελία του Τσβαϊμπρίκεν έκανε γνωστό ότι ο 26χρονος έμενε μόνιμα στο Λουξεμβούργο και δεν είχε απασχολήσει μέχρι σήμερα τις αρχές καθώς διέθετε “λευκό” ποινικό μητρώο. Ταυτόχρονα, διαψεύδονται οι πληροφορίες που ήθελαν τον 26χρονο Έλληνα να ταξιδεύει με παρέα καθώς ήταν μόνος του στο τρένο.

«Έχουμε ζητήσει συμπληρωματικές έρευνες, οι οποίες βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη», δήλωσε η αρμόδια εισαγγελέας Ίρις Βάινγκαρντ στο Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων (dpa), προσθέτοντας ότι οι αρχές συλλέγουν καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες και αξιολογούν προσεκτικά το διαθέσιμο υλικό.

Η κατηγορία που αντιμετωπίζει ο δράστης

Σύμφωνα με την εισαγγελία, η κατηγορία του 26χρονου αναβαθμίστηκε σε ανθρωποκτονία, σύμφωνα με τη DW καθώς ο άτυχος ελεγκτής κατέληξε από τα τραύματα του. Αρχικά, ο 26χρονος είχε κατηγορηθεί για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Θυμίζουμε ότι το σοκαριστικό περιστατικό συνέβη τη περασμένη Δευτέρα, όταν ο Τούρκος Σερκάν Σ. εργαζόταν ως ελεγκτής σε τρένο. Λίγα λεπτά μετά την αναχώρηση από το Λάντστουλ, κατά τη διάρκεια ελέγχου εισιτηρίων, η κατάσταση ξέφυγε.

Mehr als tausend Menschen versammelten sich in Ludwigshafen. Sie nahmen an dem Totengebet für Serkan C. teil. Der 36-jährige Zugbegleiter war während seiner Arbeit tödlich attackiert worden. https://t.co/h8SxQNTYBN— IslamiQ (@IslamiQde) February 5, 2026

Μαρτυρίες αναφέρουν ότι ο 26χρονος Έλληνας, ο οποίος δεν διέθετε εισιτήριο, επιτέθηκε επανειλημμένα στον ελεγκτή, χτυπώντας τον με σφοδρότητα στο κεφάλι. Ο Σερκάν Σ. μεταφέρθηκε βαριά τραυματισμένος στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Χόμπουργκ, όπου οι γιατροί έδωσαν μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή.

Παρά τις προσπάθειες, υπέκυψε το πρωί της Τετάρτης από εγκεφαλική αιμορραγία.