Γερμανία: Μαζική συμπλοκή οπαδών Ντόρτμουντ – Σάλκε (Βίντεο)

350 οπαδοί ήρθαν σε μάχη σώμα με σώμα

Γερμανία: Μαζική συμπλοκή οπαδών Ντόρτμουντ – Σάλκε (Βίντεο)
Πηγή: Χ
DEBATER NEWSROOM

Νέο επεισόδιο σημειώθηκε στη Γερμανία μεταξύ των οπαδών της Ντόρτμουντ και της Σάλκε.

Για τον εκτός έδρας αγώνα στην Άουγκσμπουργκ ταξίδευαν οι οπαδοί της Ντόρτμουντ, όταν οι οπαδοί της Σάλκε επιβιβάστηκαν με τη σειρά τους σε τρένο ενός εκ των πιο κεντρικών σιδηροδρομικών σταθμών της Κολωνία.

Ακολούθησαν σκηνές απείρου κάλλους, με τους περίπου 350 οπαδούς των δύο ομάδων να έχουν μάχες σώμα με σώμα και να προκαλούν σοβαρές ζημιές, ενώ φέρεται να τραυματίστηκε και ένας αστυνομικός.

Η επέμβαση των αστυνομικών δυνάμεων ήταν πάντως αυτή που απέτρεψε τα χειρότερα στην Κολωνία

