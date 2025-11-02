Γερμανία: Μαζική συμπλοκή οπαδών Ντόρτμουντ – Σάλκε (Βίντεο)

Νέο επεισόδιο σημειώθηκε στη Γερμανία μεταξύ των οπαδών της Ντόρτμουντ και της Σάλκε.

Για τον εκτός έδρας αγώνα στην Άουγκσμπουργκ ταξίδευαν οι οπαδοί της Ντόρτμουντ, όταν οι οπαδοί της Σάλκε επιβιβάστηκαν με τη σειρά τους σε τρένο ενός εκ των πιο κεντρικών σιδηροδρομικών σταθμών της Κολωνία.

Ακολούθησαν σκηνές απείρου κάλλους, με τους περίπου 350 οπαδούς των δύο ομάδων να έχουν μάχες σώμα με σώμα και να προκαλούν σοβαρές ζημιές, ενώ φέρεται να τραυματίστηκε και ένας αστυνομικός.

01.11.2025🇩🇪Fight FC Schalke vs Borussia Dortmund at Cologne train station. Borussia Dortmund on their way back from their away game in Augsburg. FC Schalke on their way to Karlsruhe on a special train. Dortmund fans were spotted in Cologne, and the emergency brake was then… pic.twitter.com/Tinwo4u6Z0— Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) November 1, 2025

Η επέμβαση των αστυνομικών δυνάμεων ήταν πάντως αυτή που απέτρεψε τα χειρότερα στην Κολωνία