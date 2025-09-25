Γερμανία: Κονδύλι 35 δισεκατομμυρίων ευρώ για την ασφάλεια στο διάστημα

Πακέτο ύψους 35 δισεκατομμυρίων ευρώ θα διατεθεί έως το 2030 για την «αρχιτεκτονική ασφαλείας» στο διάστημα, καθώς η Ρωσία και η Κίνα αποτελούν σημαντική απειλή και σε αυτό το πεδίο, δήλωσε ο υπουργός ‘Αμυνας της Γερμανίας, Μπόρις Πιστόριους.

«Ενισχύουμε τα συστήματά μας έναντι διαταραχών και επιθέσεων. Αυτό περιλαμβάνει ρητά την κυβερνοασφάλεια για όλα τα διαστημικά συστήματα», δήλωσε νωρίτερα σήμερα ο κ. Πιστόριους, μιλώντας σε συνέδριο Διαστημικής που διοργάνωσε η Ένωση Γερμανικών Βιομηχανιών (BDI). Ο υπουργός ‘Αμυνας τόνισε ακόμη ότι η Ρωσία και η Κίνα «επεκτείνουν γρήγορα» τα τελευταία χρόνια τις δυνατότητές τους για πόλεμο στο διάστημα και ανέφερε ότι αυτή την στιγμή, δύο δορυφόροι IntelSat, οι οποίοι χρησιμοποιούνται επίσης από τις γερμανικές ένοπλες δυνάμεις, παρακολουθούνται από δύο ρωσικούς δορυφόρους αναγνώρισης. Επιπλέον, όπως έκανε γνωστό το υπουργείο ‘Αμυνας αργότερα, μόνο κατά τη διάρκεια της ομιλίας του υπουργού, 39 κινεζικοί και ρωσικοί δορυφόροι αναγνώρισης πέταξαν πάνω από το Βερολίνο.

Ο κ. Πιστόριους παραδέχθηκε ότι τα δορυφορικά δίκτυα αποτελούν την αχίλλειο πτέρνα των σύγχρονων κοινωνιών και πρόσθεσε ότι η Κίνα διεξάγει εξαιρετικά επιδέξιους ελιγμούς προσέγγισης με τα διαστημικά της συστήματα. «Μπορούν να διαταράξουν, να τυφλώσουν, να κατευθύνουν, ακόμη και να καταστρέψουν δορυφόρους», προειδοποίησε. Τα συστήματα της Bundeswehr είναι ήδη εκτεθειμένα σε επιθέσεις παρεμβολών, εξήγησε και σημείωσε ότι οι επιθέσεις στρέφονται κατά της οικονομίας και της κοινωνίας στο σύνολό της. «Πρέπει να είμαστε και σε θέση να αποτρέψουμε και στο διάστημα, προκειμένου να είμαστε ικανοί να αμυνθούμε. Η Γερμανία χρειάζεται επίσης ασφαλείς δυνατότητες για διαστημικές μεταφορές. Βασιζόμαστε εδώ σε ένα μείγμα: μικρά οχήματα εκτόξευσης για ευέλικτες εκτοξεύσεις, αλλά μεσοπρόθεσμα και ευρωπαϊκά βαρέα μεταφορικά αεροσκάφη, τα οποία θα αναπτυχθούν σε συνθήκες ανταγωνισμού – και, πάνω απ ‘όλα, θα είναι βιώσιμα», τόνισε. Η Διαστημική Διοίκηση της Bundeswehr θα χρειαστεί ένα ειδικό κέντρο στρατιωτικών δορυφορικών επιχειρήσεων, συνέχισε ο Μπόρις Πιστόριους, εξηγώντας ότι «μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να διατηρήσουμε τον έλεγχο των συστημάτων μας και να αντιδράσουμε γρήγορα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης».

Οι βιομήχανοι από την πλευρά τους πιστεύουν ότι απαιτούνται μεγαλύτερες επενδύσεις προκειμένου να καλυφθεί η διαφορά της Γερμανίας από τις κορυφαίες χώρες στον τομέα. «Σε έναν γεωπολιτικά αβέβαιο κόσμο, τα διαστημικά ταξίδια σημαίνουν για την τεχνολογία πολλά περισσότερα από τεχνολογία. Όσοι δεν έχουν δικές τους διαστημικές δυνατότητες, είναι εξαρτημένοι και ευάλωτοι», δήλωσε ο πρόεδρος της BDI Πέτερ Λάιμπινγκερ στο πλαίσιο του ίδιου συνεδρίου και επισήμανε ότι το γερμανικό και το ευρωπαϊκό χάσμα από τις ΗΠΑ και την Κίνα έχει τα τελευταία χρόνια διευρυνθεί, με εκτεταμένες συνέπειες για τη βιομηχανία. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι, σύμφωνα με μελέτη της Ένωσης, η παγκόσμια αγορά για διαστημικές υποδομές και υπηρεσίες θα τετραπλασιαστεί έως το 2040 – από λίγο κάτω από 500 δισεκατομμύρια ευρώ σήμερα σε 2 τρισεκατομμύρια ευρώ. Η γερμανική οικονομία έχει σημαντικό δυναμικό «χάρη στην εξειδικευμένη μηχανική τεχνογνωσία της, την οποία η διαστημική βιομηχανία χρειάζεται επειγόντως», ανέφερε. Η μελέτη της BDI επικρίνει επίσης δεκαετίες υποχρηματοδότησης, η οποία έχει ως συνέπεια την υψηλή εξάρτηση από ξένους παρόχους. Η Γερμανία λειτουργεί σήμερα λίγο πάνω από 80 δικούς της δορυφόρους, ενώ οι ΗΠΑ λειτουργούν περισσότερους από 10.000 και η Κίνα πάνω από 900 – «και η τάση αυξάνεται απότομα». Αυτό δημιουργεί προβληματικές εξαρτήσεις, για παράδειγμα στις δορυφορικές επικοινωνίες. Οι δορυφόροι είναι κρίσιμοι για τις εθνικές οικονομίες, την εφοδιαστική, την κινητικότητα και τις αμυντικές δυνατότητες. Η Ένωση Γερμανικών Βιομηχανιών ζήτησε ως εκ τούτου όχι μόνο σημαντική αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με την σημασία των διαστημικών ταξιδιών στην Γερμανία, αλλά και για κρατικές συμβάσεις και επενδύσεις, ενώ υπογράμμισε την σημασία της στενότερης συνεργασίας μεταξύ των εθνικών και ευρωπαϊκών διαστημικών υπηρεσιών, με στόχο τη συγκέντρωση πόρων.