Γερμανία: Η πλειοψηφία ζητά επαναπατρισμό των Σύρων προσφύγων, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Bild

Η πλειοψηφία των Γερμανών πολιτών τάσσεται υπέρ του επαναπατρισμού των Σύρων προσφύγων — ακόμη και μέσω απέλασης — σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση που διενεργήθηκε από το ινστιτούτο INSA για λογαριασμό της εφημερίδας Bild.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, το 66% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι οι πρόσφυγες που εγκατέλειψαν τη Συρία κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου και δεν διαθέτουν δικαίωμα μόνιμης παραμονής στη Γερμανία, πρέπει να επιστρέψουν στη χώρα τους, εάν χρειαστεί και με διαδικασίες απέλασης.

Σε επίπεδο κομματικής ταυτότητας, το 75% των υποστηρικτών της Χριστιανικής Ένωσης (CDU/CSU) και το 63% των ψηφοφόρων του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD) συμφωνούν με αυτή τη θέση.

Διαφωνία με τη δήλωση περί «χειρότερης κατάστασης από το 1945»

Η ίδια δημοσκόπηση δείχνει πως το 52% των πολιτών διαφωνεί με τη δήλωση του υπουργού Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ, ο οποίος είχε υποστηρίξει ότι «η Συρία είναι σε χειρότερη κατάσταση από ό,τι η Γερμανία το 1945».

Μόνο το 29% των ερωτηθέντων συμμερίζεται την άποψή του.

Αναλυτικότερα, το 48% των ψηφοφόρων της CDU/CSU και το 49% των υποστηρικτών του SPD θεωρούν τη συγκεκριμένη σύγκριση «αδόκιμη».

Πολιτική αντιπαράθεση γύρω από τον Βάντεφουλ

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ έχει βρεθεί στο επίκεντρο έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης τις τελευταίες ημέρες, με αφορμή τις δηλώσεις του ότι «η κατάσταση στη Συρία είναι καταστροφική» και πως οι επαναπατρισμοί δεν είναι εφικτοί.

Οι τοποθετήσεις αυτές προκάλεσαν έντονη κριτική ακόμη και εντός του κόμματός του, με αρκετούς βουλευτές να ζητούν την απομάκρυνσή του από το υπουργείο.

Μερτς: «Δεν υπάρχει λόγος ασύλου για Σύρους»

Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς επιχείρησε να κατευνάσει τις αντιδράσεις, δηλώνοντας ότι «δεν συντρέχει απολύτως κανένας λόγος ασύλου» για Σύρους πολίτες και ότι οι απελάσεις προς τη Συρία πρέπει να επαναληφθούν το συντομότερο δυνατό.

Παράλληλα, έσπευσε να επαναβεβαιώσει τη στήριξή του στον κ. Βάντεφουλ, επιχειρώντας να κλείσει το θέμα στο εσωτερικό της κυβέρνησης.