Γάζα: Πλήγματα από ισραηλινά αεροσκάφη ενόψει των διαπραγματεύσεων στην Αίγυπτο – Στους 900.000 οι εκτοπισμένοι

Μαχητικά αεροσκάφη του Ισραήλ και άρματα μάχης έπληξαν τη Λωρίδα της Γάζας στη διάρκεια της νύχτας, αλλά και σήμερα, καταστρέφοντας αρκετά κτίρια κατοικιών, σύμφωνα με μάρτυρες, καθώς οι Παλαιστίνιοι αναμένουν απεγνωσμένα την υλοποίηση ενός αμερικανικού σχεδίου για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει καλέσει για τον τερματισμό των βομβαρδισμών, ενώ ανέφερε χθες, στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Truth Social ότι το Ισραήλ έχει συμφωνήσει σε μία “αρχική γραμμή αποχώρησης” στο εσωτερικό της Γάζας και ότι “όταν η Χαμάς το επιβεβαιώσει, η Κατάπαυση του Πυρός θα είναι ΑΜΕΣΑ εφαρμόσιμη”.

Η κλιμάκωση από την πλευρά του Ισραήλ καταγράφεται καθώς η Αίγυπτος προετοιμάζεται για να φιλοξενήσει εκπροσώπους της Χαμάς, του Ισραήλ, των ΗΠΑ, αλλά και του Κατάρ για την έναρξη συνομιλιών, σχετικά με την εφαρμογή του σχεδίου την πιο προωθημένης προσπάθειας για την επίλυση της πολεμικής διαμάχης.

Περίπου 900.000 κάτοικοι έχουν φύγει από την πόλη

Ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς υποστήριξε σήμερα ότι περίπου 900.000 κάτοικοι έχουν εγκαταλείψει την πόλη της Γάζας, όπου ο ισραηλινός στρατός διεξάγει επιχειρήσεις εναντίον των μαχητών της ισλαμιστικής παλαιστινιακής οργάνωσης Χαμάς.

«Η απόφαση να καταληφθεί η Γάζα, η κατάρρευση πολυώροφων κτιρίων και οι ελιγμοί των ισραηλινών δυνάμεων στην πόλη (…) οδήγησαν στην αποχώρηση περίπου 900.000 κατοίκων προς νότο, ασκώντας τεράστια πίεση στη Χαμάς και τις χώρες που την υποστηρίζουν», δήλωσε ο Κατς σε ομιλία του στην Ιερουσαλήμ.

Πριν από την έναρξη των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων σ’ αυτή την πόλη που βρίσκεται στο βόρειο τμήμα του παλαιστινιακού εδάφους, ο ΟΗΕ υπολόγιζε σε περίπου ένα εκατομμύριο τον αριθμό των ανθρώπων που ζούσαν στην πόλη της Γάζας και στα περίχωρά της.