Γάζα: Συνεχίζεται η επιστροφή των κατοίκων στα σπίτια τους -Περίπου 200.000 άνθρωποι είναι ήδη πίσω

Η υπηρεσία πολιτικής προστασίας της Γάζας, η οποία διοικείται από τη Χαμάς, αναφέρει ότι περίπου 200.000 άνθρωποι έχουν επιστρέψει στο βόρειο τμήμα της περιοχής

Μάλιστα, αυτός είναι ο αριθμός από τότε που τέθηκε σε ισχύ νωρίτερα σήμερα η εκεχειρία, μετά την αποχώρηση των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων από μεγάλο μέρος της περιοχής.

«Περίπου 200.000 άνθρωποι επέστρεψαν σήμερα στη βόρεια Γάζα», λέει ο Μαχμούντ Μπασάλ, εκπρόσωπος της υπηρεσίας, μιας δύναμης διάσωσης που λειτουργεί υπό την αιγίδα της Χαμάς.