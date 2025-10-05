Γάζα: Έτοιμη να «βραχυκυκλώσει» τη διαδικασία για την εκεχειρία η Χαμάς – Θα απαιτήσει απελευθέρωση καταδικασμένων τρομοκρατών

Έτοιμη να βάλει εμπόδια στην διαδικασία για την εκεχειρία στη Γάζα φαίνεται να είναι σύμφωνα με δημοσιεύματα η Χαμάς λίγες ώρες πριν τις διαπραγματεύσεις στην Αίγυπτο.

Συγκεκριμένα, το Channel 12 μεταφέροντας πηγές της Χαμάς παρουσιάζει μια σειρά από απαιτήσεις που πρόκειται να θέσει η τρομοκρατική οργάνωση στις συνομιλίες στην Αίγυπτο, με στόχο την οριστικοποίηση της απελευθέρωσης όλων των Ισραηλινών ομήρων στην πρώτη φάση του σχεδίου του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μεταξύ αυτών είναι η απαίτηση της Χαμάς για την απελευθέρωση αρκετών από τους πιο διαβόητους Παλαιστίνιους τρομοκράτες σε αντάλλαγμα για τους ομήρους, αναφέρει η έκθεση.

Σε αυτούς περιλαμβάνονται ο Μαρουάν Μπαργούτι, ο επικεφαλής της Φατάχ Τανζίμ, ο οποίος φυλακίστηκε για πολλαπλές δολοφονίες στη Δεύτερη Ιντιφάντα, ο Άχμαντ Σααντάτ, γενικός γραμματέας του Λαϊκού Μετώπου για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης, ο Ιμπραήμ Χαμέντ, ο οποίος εκτίει 45 φορές ισόβια για την ενορχήστρωση των δολοφονιών πολλών Ισραηλινών ως διοικητής της Χαμάς στη Δυτική Όχθη κατά τη διάρκεια της δεύτερης Ιντιφάντα, ο Αμπάς αλ-Σαγέντ, ο οποίος ενορχήστρωσε την βομβιστική επίθεση του 2002 στο ξενοδοχείο Park στη Νετάνια, στην οποία σκοτώθηκαν 39 Ισραηλινοί, και ο Χασάν Σαλαμέχ της Χαμάς, ο οποίος εκτίει 48 φορές ισόβια για πολλαπλές βομβιστικές επιθέσεις αυτοκτονίας.

Το Channel 12 επικαλείται μια πηγή της Χαμάς που λέει ότι «δεν θα εγκαταλείψει» την προσπάθεια να εξασφαλίσει την απελευθέρωση αυτών και άλλων τρομοκρατών ισόβιας κάθειρξης, την απελευθέρωση των οποίων το Ισραήλ έχει ασκήσει βέτο σε προηγούμενες συμφωνίες, «ακόμα και με το κόστος της καταδίκης της συμφωνίας».

Από εκεί και πέρα, αναφέρει ότι η αντιπροσωπεία της Χαμάς υπό τον Χαλίλ αλ-Χάγια θα διαπραγματεύεται ταυτόχρονα με μια ομάδα της Παλαιστινιακής Αρχής, καθώς επιδιώκει να διασφαλίσει ότι ο αρχικός μηχανισμός για την «επόμενη μέρα» στη Γάζα περιλαμβάνει την Παλαιστινιακή Αρχή.

Το τηλεοπτικό ρεπορτάζ αναφέρει ότι ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς υπόσχεται μεταρρυθμίσεις στην Παλαιστινιακή Αρχή, συμπεριλαμβανομένης της σύνταξης ενός προσωρινού συντάγματος εντός τριών μηνών και εκλογών εντός ενός έτους, στις οποίες η Χαμάς θα μπορούσε να συμμετάσχει μόνο εάν αποδεχτεί το δικαίωμα ύπαρξης του Ισραήλ.

Η τρομοκρατική ομάδα απαιτεί επίσης μεγαλύτερη αρχική αποχώρηση των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων από αυτήν που φαίνεται στον χάρτη που δημοσίευσε χθες ο Τραμπ — προς τις γραμμές όπου, όπως αναφέρει, αναπτύχθηκαν οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις τον Ιανουάριο. Θέλει επίσης εγγυήσεις ότι τελικά θα υπάρξει πλήρης αποχώρηση των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων από τη Γάζα, με ένα χρονοδιάγραμμα. Τέλος, η Χαμάς απαιτεί την απελευθέρωση των τρομοκρατών της Νούκμπα που συμμετείχαν στην εισβολή και τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου 2023 — ένα αίτημα που το Ισραήλ έχει απορρίψει επανειλημμένα.