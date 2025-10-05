Το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα είναι ρεαλιστικό σχέδιο ειρήνης ή πολιτικό σόου; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα είναι ρεαλιστικό σχέδιο ειρήνης ή πολιτικό σόου; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΔΙΕΘΝΗ

Γαλλία: Το νέο σχήμα της κυβέρνησης του Λεκορνί

Ποιος αναλαμβάνει το υπουργείο Οικονομικών

Γαλλία: Το νέο σχήμα της κυβέρνησης του Λεκορνί
MOHAMMED BADRA / EPA
DEBATER NEWSROOM

Ο Ρολάν Λεσκίρ, πρώην αναπληρωτής υπουργός Βιομηχανίας της Γαλλίας και στενός σύμμαχος του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν αναλαμβάνει το υπουργείο Οικονομικών στη νέα κυβέρνηση του πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκορνί, ανακοίνωσε η γαλλική προεδρία.

Ο Μπρουνό Λεμέρ επιστρέφει στη γαλλική κυβέρνηση, αναλαμβάνοντας το υπουργείο Ενόπλων Δυνάμεων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό παραμένει υπουργός Εξωτερικών ενώ τις θέσεις τους διατηρούν επίσης ο Ζεράλντ Νταρμανέν (υπουργείο Δικαιοσύνης) και ο Μπρουνό Ρεταϊγιό (υπουργείο Εσωτερικών).

Το νέο υπουργικό συμβούλιο θα συνεδριάσει αύριο Δευτέρα.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΔΙΕΘΝΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ