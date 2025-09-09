Γαλλία: Τα ονόματα που εξετάζει ο Μακρόν για την πρωθυπουργία μετά την πτώση Μπαϊρού

Το πέμπτο όνομα που θα διατελέσει πρωθυπουργός στην δεύτερη, ταραχώδη θητεία του στην προεδρία της Γαλλίας θα ανακοινώσει Εμανουέλ Μακρόν σύντομα μπροστά σε ένα διχασμένο κοινοβούλιο.

Μετά την πτώση του Φρανσουά Μπαϊρού και την αποτυχία του να εξασφαλίσει ψήφο εμπιστοσύνης, η Γαλλία βρίσκεται ξανά μπροστά σε μία πολιτική κρίση που κινδυνεύει να εξαπλωθεί στους δρόμους και τις αγορές. Ο διάδοχος του Φρανσουά Μπαϊρού θα είναι ο πέμπτος πρωθυπουργός από την έναρξη της δεύτερης πενταετούς προεδρικής θητείας του Εμανουέλ Μακρόν το 2022.

Για τους New York Times, η Γαλλία βρίσκεται σήμερα σε κατάσταση «χρόνιας πολιτικής αστάθειας». Οι Financial Times αναφέρονται σε μία «νέα πολιτική κρίση που κινδυνεύει να επεκταθεί στον δρόμο και τις αγορές». «Η Γαλλία διατρέχει τον κίνδυνο μεγάλου αδιεξόδου», προειδοποιεί η Süddeutsche Zeitung, ενώ για την El Pais «η γαλλική πολιτική κρίση απαιτεί ταχεία επίλυση που δεν θα παραβλέπει την σκληρή αλήθεια για την δημοσιονομική κατάσταση όπως την απεικόνισε ο Μπαϊρού».

Το εγχείρημα του προέδρου της Γαλλίας θα είναι δύσκολο αφού τα πολιτικά κόμματα παραμένουν οχυρωμένα στις θέσεις τους. Ο ακροδεξιός Εθνικός Συναγερμός ζητά νέες βουλευτικές εκλογές και προειδοποιεί μέσω του προέδρου του Ζορντάν Μπαρντελά για την καταψήφιση οποιουδήποτε πρωθυπουργού «δεν αποστεί από την πολιτική που ακολουθείται εδώ και οκτώ χρόνια».

Η ριζοσπαστική αριστερά ζητά την παραίτηση του προέδρου. Το Σοσιαλιστικό Κόμμα επαναλαμβάνει ότι η αριστερά, πρώτη κοινοβουλευτική δύναμη μετά τις τελευταίες εκλογές, πρέπει να σχηματίσει κυβέρνηση.

Ομως, ο πρόεδρος της Γαλλίας, για τον οποίο η φορολόγηση των πλουσιότερων παραμένει ταμπού, μάλλον θα θελήσει να διευρύνει το κεντρώο μπλοκ του και θα αναζητήσει μία προσωπικότητα από τον χώρο της δεξιάς ή του κέντρου ικανή «να συνεργασθεί με τους σοσιαλιστές», σύμφωνα με το περιβάλλον του.

Πολλά είναι τα ονόματα που κυκλοφορούν, ανάμεσά τους του υπουργού Αμυνας Σεμπαστιέν Λεκορνύ, που προέρχεται από την δεξιά. Η υπουργός Εργασίας και Υγείας Κατρίν Βοτρέν και ο υπουργός Οικονομίας Ερίκ Λομπάρ, που προέρχεται από το Σοσιαλιστικό Κόμμα, ανήκουν επίσης στις πιθανές επιλογές.

Οι υποψήφιοι

Ο πρόεδρος Μακρόν θα μπορούσε να παραμείνει στη γραμμή και να επιλέξει ξανά έναν πρωθυπουργό από τη δική του τρικομματική ομάδα.

Ένας πιστός υποψήφιος είναι ο υπουργός Άμυνας Σεμπαστιάν Λεκορνί, ο οποίος έχει καλές σχέσεις με άλλους ηγέτες του κόμματος, εκτός από το ότι είναι πολύ κοντά στον Μακρόν. Είναι ο μόνος υπουργός που έχει υπηρετήσει σε διαδοχικές κυβερνήσεις χωρίς διακοπή από το 2017. Ο Ζιλιέν Ντενορμαντί, ένας άλλος έμπιστος σύμμαχος από την πρώτη προεκλογική εκστρατεία του Μακρόν.

Ο Ζεράλ Νταρμανέν, νυν υπουργός Δικαιοσύνης, έχει επίσης εκδηλώσει ενδιαφέρον για τη θέση. Ως έξυπνος πολιτικός, είναι αυστηρός απέναντι στο έγκλημα και τη μετανάστευση και παρουσιάζεται ως υπέρμαχος της εργατικής τάξης.

Η επιλογή της Αριστεράς

Ο Ολιβιέ Φορ, ηγέτης του Σοσιαλιστικού κόμματος, αυτοπροτείνεται ως επικεφαλής μιας κυβέρνησης που θα εισαγάγει έναν μεγάλο φόρο περιουσίας και θα αναστείλει την αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης στα 64 έτη από τον Μακρόν.

Μια άλλη επιλογή, αν και απίθανη, είναι ο Μπερνάρ Καζνέβ, Σοσιαλιστής πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος εγκατέλειψε το κόμμα το 2022 λόγω της απόφασής του να ευθυγραμμιστεί με την ακροαριστερά.

Οι συντηρητικοί υποψήφιοι

Ο Ξαβιέ Μπερτράν, ένας βετεράνος πολιτικός του LR που ηγείται της βόρειας περιοχής Hauts-de-France, όπου υπήρξε άκαμπτος αντίπαλος της αναδυόμενης ακροδεξιάς «Εθνικής Συσπείρωσης». Η έμφαση που δίνει στην προστασία των εργαζομένων τον καθιστά ελαφρώς πιο δεκτικό στην αριστερά.

Ο Μπαρνιέ είχε επιδιώξει να διαπραγματευτεί με την ηγέτιδα του RN, Μαρίν Λεπέν, αλλά εκείνη απέρριψε τις προσφορές του, αναγκάζοντάς τον να απομακρυνθεί.

Ένας τεχνοκράτης για την πρωθυπουργία της Γαλλίας

Μία ακόμη λύση για τον Μακρόν παραμένει η εκλογή ενός τεχνοκράτη στο αξίωμα δεδομένου ότι ο στόχος του νέου πρωθυπουργού θα είναι ο προϋπολογισμός του 2026. Ο Ερίκ Λομπάρντ, νυν υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας, έχει αυτοπροβληθεί ως επιλογή σύνδεσης με τους σοσιαλιστές καθώς έχει υπάρξει μέλος του κόμματος.

Ο πρώην τραπεζίτης δεν κατείχε ποτέ αιρετό αξίωμα και έχει το μειονέκτημα ότι ήταν το πρόσωπο της αντιδημοφιλούς πρότασης προϋπολογισμού του Μπαϊρού. Μια παρόμοια επιλογή θα ήταν ο Πιερ Μοσκοβισί, Σοσιαλιστής υπουργός Οικονομικών υπό τον πρώην πρόεδρο Φρανσουά Ολάντ. Ο Μοσκοβισί, επικεφαλής του Ελεγκτικού Συνεδρίου της Γαλλίας και πρώην Επίτροπος Οικονομικών έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει για την άσχημη κατάσταση των δημόσιων οικονομικών.

Μια πιο ουδέτερη επιλογή θα ήταν ο Φρανσουά Βιλερουά ντε Γκαλό, ο οποίος είναι επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας της Γαλλίας από το 2015.

Το καλπάζον χρέος

Σύμφωνα με τακτικό συνομιλητή του Εμανουέλ Μακρόν, ο επόμενος πρωθυπουργός θα ορισθεί μέχρι το τέλος της εβδομάδας, πριν από την αναχώρηση του προέδρου της Γαλλίας για την Νέα Υόρκη όπου θα αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης στα Ηνωμένα Εθνη.

Στον πυρήνα της μαζικής αποδοκιμασίας του Φρανσουά Μπαϊρού (364 ψήφοι κατά, 194 υπέρ), το σχέδιο του προϋπολογισμού που προβλέπει οικονομίες 44 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2026 με στόχο την μείωση του χρέους της Γαλλίας που έχει φθάσει στο 114% του ΑΕΠ.

Στην αγορά χρέους,η Γαλλία δανείζεται πλέον με 3,47% σε δεκαετή βάση, όπως ακριβώς η Ιταλία.

Η πολιτική κρίση ξεσπά λίγες ημέρες πριν από την ανακοίνωση της αξιολόγησης του χρέους από τον οίκο Fitch και την ενδεχόμενη υποβάθμιση της Γαλλίας εντός της σημερινής συγκυρίας της πολιτικής αβεβαιότητας που δημιουργεί ανησυχία για αναταραχή στις αγορές.

Κινητοποιήσεις

Παράλληλα, το κίνημα με το σύνθημα «Bloquons tout» (Να μπλοκάρουμε τα πάντα) που γεννήθηκε μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα αυτό το καλοκαίρι και υποστηρίζεται από ορισμένα συνδικάτα και την ριζοσπαστική αριστερά καλεί σε παράλυση της χώρας από αύριο. Περί τους 80.000 αστυνομικοί και χωροφύλακες θα αναπτυχθούν αύριο σε ολόκληρη την Γαλλία, όπου οργανώνονται δεκάδες εκδηλώσεις διαμαρτυρίας κατά της πολιτικής του Μακρόν, που βρίσκεται στο ναδίρ της δημοφιλίας του με 77% αρνητικές γνώμες, ενώ η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας προβλέπει προβλήματα και καθυστερήσεις σε όλα τα γαλλικά αεροδρόμια.