Γαλλία: Σε πολιτικό αδιέξοδο ο Μακρόν – Οι πιέσεις από την αντιπολίτευση για εκλογές

Σε πολιτικό αδιέξοδο βρίσκεται ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν μετά την παραίτηση του Σεμπαστιάν Λεκορνί, το οποίο προσπαθεί να κρατήσει με «νύχια και με δόντια» στην πρωθυπουργία της χώρας.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας σε μια κίνηση απελπισίας προκειμένου να μπορέσει να κερδίσει χρόνο για να σχεδιάσει τις επόμενες κινήσεις του ανέθεσε στον Λεκορνί το καθήκον ως το βράδυ της Τετάρτης 8/10 να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις με τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις, με στόχο «τον καθορισμό μιας πλατφόρμας δράσης και σταθερότητας για τη χώρα», όπως ανακοίνωσε το προεδρικό γραφείο.

«Έχω αποδεχτεί το αίτημα του Προέδρου της Δημοκρατίας για διεξαγωγή ύστατων συζητήσεων με τις πολιτικές δυνάμεις για τη σταθερότητα της χώρας. Θα ενημερώσω τον Αρχηγό του Κράτους το βράδυ της Τετάρτης για το αν αυτό είναι εφικτό ή όχι, ώστε να μπορέσει να εξαγάγει όλα τα απαραίτητα συμπεράσματα» ανέφερε σε ανάρτησή του ο Λεκορνί.

Πλέον, ο Εμανουέλ Μακρόν έχει να προχωρήσει στον διορισμό ενός νέου πρωθυπουργού, ενώ μέσα στα σενάρια που επικαλούνται γαλλικά ΜΜΕ είναι να διαλύσει τη Βουλή και να προκηρύξει πρόωρες εκλογές κάτι το οποίο έχει πολύ μεγάλο ρίσκο. Πάντως, παρά τις φωνές για παραίτηση, αυτό το σενάριο φαίνεται προς το παρόν να αποφεύγεται, ενώ ο ίδιος έχει δεσμευτεί να ολοκληρώσει τη θητεία του μέχρι το 2027.

Γαλλία: Οι λόγοι της παραίτησης του Λεκορνί

Η παραίτηση του Σεμπαστιάν Λεκορνί την Δευτέρα 6/10 φαίνεται να οφείλεται στην αδυναμία να εξασφαλίσει συναίνεση στο Κοινοβούλιο, αλλά και επειδή υπήρξαν αντιδράσεις για κάποιες υπουργικές επιλογές του, ειδικά η τοποθέτηση του Bruno Le Maire ως Υπουργού Άμυνας, κίνηση που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις.

Γαλλία: Έτοιμη για αλλαγή η αντιπολίτευση

Μετά τις τελευταίες εξελίξεις, η αντιπολίτευση στην Γαλλία είναι έτοιμη για την «επίθεση» της προς τον πρόεδρο της χώρας Εμανουέλ Μακρόν. Η Μαρίν Λεπέν, βλέποντας τη δυναμική να γέρνει υπέρ της, επιτίθεται πλέον ευθέως στο Ελιζέ: «Η φάρσα πρέπει να τελειώσει. Ο Μακρόν οδηγεί τη χώρα σε χάος πολεμώντας τους ίδιους τους θεσμούς». Ο πρόεδρος του Εθνικού Συναγερμού Ζορντάν Μπαρντελά δηλώνει πως «είμαστε έτοιμοι να κυβερνήσουμε» και απαιτεί άμεση προσφυγή στις κάλπες.