Γαλλία: Παραμένει πρωθυπουργός έως την Τετάρτη 8/10 ο Σεμπαστιάν Λεκορνί

«Να ολοκληρώσεις τις τελευταίες διαπραγματεύσεις»

Γαλλία: Παραμένει πρωθυπουργός έως την Τετάρτη 8/10 ο Σεμπαστιάν Λεκορνί
EPA
DEBATER NEWSROOM
UPD: 21:17

Στο «τιμόνι» της Γαλλίας θα συνεχίσει να βρίσκεται ως το βράδυ της Τετάρτης 8/10 ο Σεμπαστιάν Λεκορνί καθώς ο Εμανουέλ Μακρόν του ανέθεσε να διαπραγματευτεί με τα κόμματα για τη σύνθεση της κυβέρνησης και τη «σταθερότητα» της χώρας.

«Έχω αποδεχτεί το αίτημα του Προέδρου της Δημοκρατίας για διεξαγωγή ύστατων συζητήσεων με τις πολιτικές δυνάμεις για τη σταθερότητα της χώρας. Θα ενημερώσω τον Αρχηγό του Κράτους το βράδυ της Τετάρτης για το αν αυτό είναι εφικτό ή όχι, ώστε να μπορέσει να εξαγάγει όλα τα απαραίτητα συμπεράσματα» ανέφερε σε ανάρτησή του ο Λεκορνί.

Γαλλία: Ο Μακρόν «θα αναλάβει την ευθύνη» εάν ο Λεκορνί αποτύχει ξανά

Ο Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι είναι έτοιμος να «αναλάβει την ευθύνη» εάν ο παραιτηθείς πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί αποτύχει ξανά μετά την προθεσμία 48 ωρών, την Τετάρτη το βράδυ, για τις τελευταίες διαπραγματεύσεις, αναφέρει το AFP επικαλούμενο μια ανώνυμη πηγή κοντά στον Γάλλο πρόεδρο.

«Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέθεσε στον κ. Σεμπαστιάν Λεκορνί, τον απερχόμενο πρωθυπουργό αρμόδιο για τις τρέχουσες υποθέσεις, την ευθύνη της διεξαγωγής των τελικών διαπραγματεύσεων έως το βράδυ της Τετάρτης, προκειμένου να καθοριστεί μια πλατφόρμα δράσης και σταθερότητας για τη χώρα », ανακοίνωσε το Μέγαρο των Ηλυσίων.

Γαλλία: Το χρονικό της παραίτησης του Λεκορνί

Να θυμίσουμε, ότι το πρωί της Δευτέρας 6/10 ο Σεμπαστιάν Λεκορνί υπέβαλε την παραίτηση του στον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, λίγες μόλις ώρες αφότου είχε ανακοινώσει τη σύνθεση του νέου υπουργικού του συμβουλίου.

Η παραίτησή του δημιούργησε νέα δεδομένα για τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος καλείται να μπορέσει να βρει λύσεις προκειμένου να προχωρήσει δίχως προβλήματα η κατάσταση στην Γαλλία.

