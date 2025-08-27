Γαλλία σε κρίση: Η κυβέρνηση υπό ασφυκτική πίεση – Το 72% ζητά εκλογές καθώς η οικονομία κλυδωνίζεται

Η πολιτική αστάθεια στη Γαλλία εντείνεται, καθώς η κυβέρνηση Μπαϊρού αντιμετωπίζει έντονη αμφισβήτηση και η κοινή γνώμη εκφράζει καθαρά την επιθυμία της για εκλογές. Παράλληλα, η οικονομία δέχεται σημαντικές πιέσεις, με τις αγορές να παρακολουθούν με αγωνία τις εξελίξεις.

Δημοσκοπικά ευρήματα: Η κοινή γνώμη γυρίζει την πλάτη στην κυβέρνηση

Σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση, το 72% των Γάλλων πολιτών επιθυμεί την προκήρυξη πρόωρων εκλογών και δεν υποστηρίζει την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης στον πρωθυπουργό Φρανσουά Μπαϊρού, ο οποίος καλείται να αντιμετωπίσει σοβαρή πολιτική κρίση στις 8 Σεπτεμβρίου.

Σε μια προσπάθεια να αλλάξει το κλίμα, ο Μπαϊρού απηύθυνε έκκληση προς τους πολίτες, δίνοντάς τους διορία 13 ημερών για να αποφασίσουν αν η χώρα θα επιλέξει το «χάος» ή την «υπευθυνότητα». Η έκκληση αυτή αποτυπώνει την πίεση που δέχεται η κυβέρνηση να αποδείξει την ικανότητά της να διαχειριστεί την κρίση.

Μακρόν: Αναλαμβάνω ευθύνη για το έλλειμμα – Οι συνέπειες της πανδημίας

Ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν σε πρόσφατες δηλώσεις του αναγνώρισε πως φέρει μερίδιο ευθύνης για την αύξηση του δημοσιονομικού ελλείμματος της Γαλλίας. Τόνισε ότι οι σημαντικές κοινωνικές παροχές και οι φορολογικές ελαφρύνσεις που υλοποιήθηκαν κατά την περίοδο της πανδημίας COVID-19 συνέβαλαν στην επιβάρυνση του δημόσιου χρέους.

Η αναγνώριση αυτή έρχεται σε μια στιγμή όπου η πίεση στην κυβέρνηση για δημοσιονομική πειθαρχία και λιτότητα αυξάνεται, με την ανάγκη να εφαρμοστούν μέτρα εξοικονόμησης ύψους 44 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Πολιτική αβεβαιότητα και η απειλή κατάρρευσης της κυβέρνησης

Η κυβέρνηση του Μπαϊρού κινδυνεύει να γίνει η δεύτερη μέσα σε λιγότερο από έναν χρόνο που θα καταρρεύσει στη Γαλλία. Η αντιπολίτευση μέχρι στιγμής δεν έχει εκφράσει καμία πρόθεση να στηρίξει την κυβέρνηση με ψήφο εμπιστοσύνης, γεγονός που καθιστά την πολιτική κατάσταση εξαιρετικά επισφαλή.

Αυτή η αβεβαιότητα αυξάνει την ανησυχία για την πορεία της χώρας, εντείνοντας το πολιτικό αδιέξοδο σε μια κρίσιμη περίοδο για την οικονομία.

Οικονομικές αγορές σε αναταραχή: Η ανησυχία για το δημόσιο χρέος

Οι χρηματοπιστωτικές αγορές παρακολουθούν στενά την κατάσταση στη Γαλλία, με τις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων να παραμένουν σε υψηλά επίπεδα λόγω της αμφιβολίας που εκφράζεται για τη βιωσιμότητα του δημοσίου χρέους.

Στο τέλος του 2024, το δημόσιο χρέος της χώρας ξεπέρασε τα 3,3 τρισεκατομμύρια ευρώ, που αντιστοιχούν στο 113% του ΑΕΠ. Πρόκειται για το τρίτο μεγαλύτερο χρέος στην Ευρωζώνη, αντιπροσωπεύοντας το 23% του συνολικού δημόσιου χρέους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι αγορές δεν είναι πεπεισμένες για την ικανότητα της κυβέρνησης να μειώσει αυτό το χρέος, αυξάνοντας το κόστος δανεισμού για το Παρίσι.

Η πρόκληση της λιτότητας: Μπορεί η κυβέρνηση να περάσει τα μέτρα;

Η εφαρμογή του προγράμματος λιτότητας ύψους 44 δισεκατομμυρίων ευρώ αποτελεί κρίσιμο σημείο για το μέλλον της κυβέρνησης και της οικονομίας. Η ικανότητα της εκτελεστικής εξουσίας να πείσει το κοινοβούλιο να εγκρίνει αυτά τα μέτρα θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό την πορεία της χώρας.Η αποτυχία θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέες πολιτικές αναταράξεις και πιθανή οικονομική αστάθεια.

Συμπέρασμα:

Η Γαλλία βρίσκεται σε ένα κομβικό σημείο, όπου πολιτική και οικονομική κρίση αλληλεπιδρούν έντονα. Η κυβέρνηση Μπαϊρού καλείται να πείσει και την κοινή γνώμη και τις αγορές, μέσα σε ένα κλίμα έντονης αμφισβήτησης και αβεβαιότητας, που ίσως οδηγήσει σε πρόωρες εκλογές και σημαντικές αλλαγές στο πολιτικό τοπίο.