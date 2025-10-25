Γαλλία: Πέθανε από τη θλίψη του ο πατέρας της Λόλα Νταβιέ που βασανίστηκε και δολοφονήθηκε από 27χρονη Αλγερινή

Την τελευταία του πνοή άφησε ο πατέρας της Λόλα Νταβιέ, η οποία βασανίστηκε, βιάστηκε και δολοφονήθηκε άγρια στην Γαλλία το 2022, από την, τότε, 24χρονη Αλγερινή Νταμπία Μπενκιρέντ, καθώς δεν άντεξε τον τραγικό χαμό της, όπως αποκάλυψε η σύζυγός του και μητέρα της αδικοχαμένης ανήλικης.

Στη δίκη για τη δολοφονία της 12χρονης, η Αλγερινή δολοφόνος καταδικάστηκε χτες, Παρασκευή από τη γαλλική δικαιοσύνη σε «πραγματικά ισόβια» κι έγινε έτσι η πρώτη γυναίκα σε βάρος της οποίας επιβλήθηκε στη χώρα η μέγιστη ποινή.

Μιλώντας στο δικαστήριο την Τετάρτη, η συντετριμμένη μητέρα της Λόλα, Ντελφίν Νταβιέ, είπε πώς ο σύζυγός της, ο οποίος είχε σταματήσει να πίνει αλκοόλ, λόγω του θανάτου του παιδιού του, ξανάρχισε να πίνει την ημέρα που πέθανε η κόρη τους.

«Έπινε από το πρωί μέχρι το βράδυ», είπε. «Πέθανε από τη θλίψη», καταστραμμένος από «τους δαίμονές του», πρόσθεσε. Ο πατέρας της Λόλα, πέθανε τον Φεβρουάριο του 2024. Μάλιστα πριν πεθάνει, ο Johan είχε κρεμάσει ένα γράμμα στην πόρτα του διαμερίσματος της Benkired, όπου λέγεται ότι βασάνισε και δολοφόνησε το νεαρό κορίτσι.

«Αγαπημένη μου, ακόμα δεν καταλαβαίνω γιατί υπήρξε τόση σκληρότητα και βαρβαρότητα απέναντί σου, που ήσουν τόσο καλή». «Ανυπομονώ να σε ξαναδώ», έγραψε στο σημείωμα. «Ο μπαμπάς σου, που σε αγαπάει για πάντα», έγραφε στο γράμμα.

Η Νταμπία Μπενκιρέντ, σόκαρε το δικαστήριο καθ’ όλη τη διάρκεια της κατάθεσής της στο δικαστήριο, καθώς περιέγραψε το έγκλημα σε βάρος της 12χρονης αναφέροντας ότι «σκεφτόμουν ότι ήθελα να κάνω κακό σε κάποιον».

Μάλιστα, ανέφερε ότι εντόπισε στον δρόμο την 12χρονη και είχε ήδη αποφασίσει ότι σε αυτή θα κάνει κακό. «Πέρασα δίπλα από μια γυναίκα με το μωρό της. Και μετά τη Λόλα. Της ζήτησα να μου ανοίξει την πόρτα του σπιτιού, επειδή δεν είχα κάρτα πρόσβασης. Της μίλησα για να της ζητήσω να μου ανοίξει την πόρτα», είπε η Μπενκιρέντ στο δικαστήριο.

Στη συνέχεια, η Λόλα φέρεται να βοήθησε τη γυναίκα να ανεβάσει τις βαλίτσες της στο διαμέρισμά της. Η γυναίκα στη συνέχεια, τράβηξε το χέρι της Λόλα για να την βάλει στο ασανσέρ που οδηγούσε στο διαμέρισμά της, ενώ εκείνη την ικέτευε να μην την πειράξει. Η 27χρονη τότε, χτύπησε το κεφάλι της 12χρονης σε τοίχο, και προχώρησε στην σεξουαλική κακοποίηση του παιδιού.

Αφού ισχυρίστηκε ότι ανάγκασε τη Λόλα να της κάνει σεξουαλικές πράξεις, η κατηγορουμένη είπε ότι στη συνέχεια «άρχισε να τη χτυπάει» επειδή «φοβόταν ότι θα το έλεγε στην οικογένειά της». «Όλο το μίσος που είχα μέσα μου, το ξέσπασα πάνω της… Είτε έτσι είτε αλλιώς, ήξερα ότι θα πέθαινε», τόνισε.

«Δεν είναι ότι ήθελα να την σκοτώσω, αλλά ότι ήθελα να βλάψω κάποιον. Αλλά αφού την είχα βιάσει, καλύτερα να την σκότωνα», είπε η Benkired. Μετά τον φόνο, ο Benkired έδεσε το παιδί με κολλητική ταινία και έβαλε το πτώμα της σε μια βαλίτσα.

Στη συνέχεια, η Μπενκιρέντ φέρεται να έσυρε το πτώμα της σε όλη την πόλη του Παρισιού μέσα σε ένα πλαστικό βαλιτσάκι, πριν το πετάξει στο δρόμο, όπου το βρήκε ένας άστεγος.

Ωστόσο, οι κάμερες CCTV, που προβλήθηκαν νωρίτερα στο δικαστήριο, έδειξαν τη στιγμή που ο Benkired φέρεται να άνοιξε μια βαλίτσα που περιείχε το πτώμα της κοπέλας, ενώ βρισκόταν σε ένα μπαρ, λίγες ώρες μετά τον φόνο.

Μετά τις συγκλονιστικές ομολογίες, η Delphine ικέτευσε τα δικαστήρια «να κάνουν ό,τι είναι απαραίτητο για να εξασφαλίσουν ότι αυτό το άτομο θα φυλακιστεί ισόβια», προσθέτοντας: «Μην της επιβάλετε τίποτα άλλο εκτός από ισόβια κάθειρξη».