Γαλλία: Μαθητής επιτέθηκε με μαχαίρι σε καθηγητή μέσα σε σχολική αίθουσα

Ένα νέο περιστατικό βίας σημειώθηκε σε σχολείο στη Γαλλία, όπου ένας μαθητής φέρεται να μαχαίρωσε κατά τη διάρκεια του μαθήματος τον καθηγητή του. Μάλιστα το περιστατικό αναζωπυρώνει τις ανησυχίες για την ασφάλεια στα σχολικά ιδρύματα της χώρας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το Reuters, τραυματίστηκε σοβαρά ένας καθηγητής μουσικής, όταν μαχαιρώθηκε στο πρόσωπο από 14χρονο μαθητή μέσα στην τάξη, σε γυμνάσιο της πόλης Benfeld, στην περιοχή Bas-Rhin της βορειοανατολικής Γαλλίας. Ο μαθητής τράπηκε σε φυγή μετά την επίθεση, ωστόσο συνελήφθη λίγο αργότερα, ενώ σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, τραυμάτισε και τον εαυτό του με το μαχαίρι και μεταφέρθηκε επίσης στο νοσοκομείο.

Καταδίκασε το περιστατικό η υπουργός Παιδείας Ελιζαμπέτ Μπορν και ανακοίνωσε την ενεργοποίηση μονάδας ψυχολογικής υποστήριξης για τους μαθητές και δήλωσε πως θα επισκεφθεί άμεσα το σχολείο. Ο δήμαρχος της πόλης χαρακτήρισε το περιστατικό «μεμονωμένο», ενώ το σχολείο εκκενώθηκε για προληπτικούς λόγους.

Η επίθεση έρχεται σε μία περίοδο που το ζήτημα της ασφάλειας στα σχολεία απασχολεί έντονα τη γαλλική κοινωνία, ειδικά μετά τη δολοφονία του Σαμιέλ Πατί το 2020.