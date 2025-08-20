Γαλλία: Φρίκη με θάνατο streamer σε live μετάδοση – Έπεφτε θύμα κακοποίησης και εξευτελισμού για τα views

Σοκ έχει προκληθεί στην Γαλλία από τον θάνατο γνωστoύ streamer με τον όνομα Ζαν Πορμανόβ ή JP ο οποίος είχε αποκτήσει κοινό σε διάσημες πλατφόρμες live stream στα οποία προβαλλόταν να υφίσταται κακομεταχείριση.

Σύμφωνα με την New York Post, ο Raphaël Graven όπως είναι το κανονικό του όνομα, βρέθηκε νεκρός σε διαμέρισμα που νοίκιαζε στη Γαλλία. Ο θάνατος του 46χρονου επιβεβαιώθηκε από τον Owen Cenazandotti, έναν άλλο streamer, μέσω ανάρτησης στο Instagram.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

🔴 ARCHIVE

Quand ils ont manigancé une espèce de "décharge de responsabilité" en live.

Ces gens doivent être mis en garde à vue et jugés. Justice pour #jeanpormanove pic.twitter.com/dET3tQizRH— Jon De Lorraine (@jon_delorraine) August 19, 2025

Χρήστες στο διαδίκτυο ανέφεραν ότι το βίντεο του 46χρονου άνδρα μεταδόθηκε αρχικά ζωντανά σε μια αυστραλιανή πλατφόρμα που ονομάζεται Kick και στη συνέχεια διαμοιράστηκε ευρέως.

«Σας ζητώ όλους να σεβαστείτε τη μνήμη του και να μην κοινοποιήσετε το βίντεο της τελευταίας του πνοής στον ύπνο του. Αδερφός μου, σύντροφός μου, έξι χρόνια δίπλα-δίπλα, χωρίς ποτέ να χωριστούμε. Σε αγαπώ, αδερφέ μου, και θα μας λείψεις τρομερά», έγραψε ο Cenazandotti στην ιστορία του στο Instagram.

Ο θάνατος του Graven καταγράφηκε κατά τη διάρκεια μιας δεκαήμερου διαδικτυακού live μαραθωνίου, τη νύχτα της περασμένης Κυριακής προς Δευτέρας ,ο οποίος διαγράφηκε στη συνέχεια. Ο «μαραθώνιος» αυτός φαίνεται να ήταν ένα από τα συνηθισμένα «παιχνίδια» τα οποία στήνονταν μαζί με άλλους συμμετέχοντες, στο πλαίσιο «δοκιμασιών» ή αστείου.

JP | "Mon maître de stage me taper pendant 2 ans et j'allais chercher les bières pour lui"



Il a tellement souffert dans sa vie.



RIP JP ❤️#jeanpormanove #RIPJP #Mediapart https://t.co/3gMmrukO2J pic.twitter.com/WIsNRKF0ZG— Le Fil Express (@LeFilExpress) August 18, 2025

Πώς διαπιστώθηκε ο θάνατος του streamer

Στη ζωντανή μετάδοση, ο Graven ήταν ξαπλωμένος μπρούμυτα σε ένα στρώμα σχεδόν πλήρως καλυμμένο με ένα πάπλωμα. Στο χώρο βρίσκονταν και άλλοι streamers, πιθανότατα στο πλαίσιο μιας ακόμα δοκιμασίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η στιγμή που οι άλλοι συμμετέχοντες ανακάλυψαν ότι ο 46χρονος έχασε τη ζωή του, είναι ανατριχιαστική. Ενώ οι άλλοι streamers άρχισαν να ξυπνούν γύρω του, παρατήρησαν ότι ο Graven βρισκόταν «σε μια πολύ περίεργη θέση». Προσπάθησαν να τραβήξουν την προσοχή του, πριν διακόψουν απότομα τη ζωντανή μετάδοση, ανέφερε η Le Parisien.

Ο Πορμανόβ ήταν γνωστός για τα gaming streams του, αλλά και για ακραίες προκλήσεις με άλλους streamers, μεταξύ των οποίων ο Naruto και η Safine. Οι δύο αυτοί streamers είχαν τεθεί υπό κράτηση τον περασμένο Ιανουάριο, προτού αφεθούν ελεύθεροι, στο πλαίσιο προκαταρκτικής έρευνας για ύποπτη βία κατά ευάλωτων ατόμων, έπειτα από δημοσίευμα του Mediapart.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Είχαν υπάρξει ζωντανές μεταδόσεις όπου εμφανίζονταν ο Πορμανόβ και ένα ακόμη άτομο με αναπηρία να υφίστανται εξευτελισμό. Οι δύο influencers αρνήθηκαν οποιαδήποτε παρανομία και απέρριψαν τις κατηγορίες.

Απόλυτη φρίκη

Η υπουργός της γαλλικής κυβέρνησης Clara Chappaz, δήλωσε ότι η βία την οποία είχε υποστεί ο Graven καθώς «εξευτελιζόταν και ταπεινωνόταν» σε live μετάδοση ήταν μια «απόλυτη φρίκη».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Χαρακτηριστικά ένα από τα προηγούμενα βίντεο, που είχαν μεταδοθεί ζωντανά, δείχνουν άλλους άνδρες να χτυπούν, να στραγγαλίζουν, ακόμα και να πυροβολούν τον Graven με ένα πιστόλι paintball.

«Η ευθύνη των διαδικτυακών πλατφορμών σχετικά με τη διάδοση παράνομου περιεχομένου δεν είναι προαιρετική: είναι νόμος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Jean Pormanove a été torturé pendant 10 jours.

DIX jours de souffrances physiques et psychologiques. Dix jours qui l’ont détruit.



La torture ne se limite pas aux coups : la violence mentale, elle aussi, tue.

Jean est mort à cause d’eux. pic.twitter.com/xMgeebKmJp— Channa ⚛︎ (@channasparkle) August 19, 2025

Αυτού του είδους η αποτυχία μπορεί να οδηγήσει στο χειρότερο και δεν έχει θέση στη Γαλλία, την Ευρώπη ή οπουδήποτε αλλού», έγραψε η Chappaz σε ανάρτησή της στο X.

Τι λέει η πλατφόρμα Kick

Η Kick, η πλατφόρμα στην οποία έκανε streaming ο Graven, «διερευνά επειγόντως» τις συνθήκες γύρω από τον βιντεοσκοπημένο θάνατό του. Η Kick απαγορεύει ρητά στους streamers να προβάλλουν οτιδήποτε «περιέχει αυτοτραυματισμό ή υπερβολική βία» και «παράνομο περιεχόμενο ή περιεχόμενο που προωθεί επιβλαβείς ή παράνομες δραστηριότητες», σύμφωνα με τους όρους παροχής υπηρεσιών της.

Ο δημοφιλής Αμερικανός streamer Adin Ross και ο ράπερ Drake, οι οποίοι είναι πρεσβευτές του Kick, δήλωσαν ότι θα καλύψουν τα έξοδα της κηδείας του Graven.

«Αυτό είναι φρικτό και αηδιαστικό. Όποιος ήταν μέρος αυτού αξίζει να αντιμετωπίσει σοβαρές συνέπειες. Μόλις μίλησα με τον Drake.

Ο Drake και εγώ θα καλύψουμε τα έξοδα της κηδείας, αυτό δεν θα του φέρει πίσω τη ζωή, είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε. Οι προσευχές μας πηγαίνουν στην οικογένεια του Jean», έγραψε ο Ross στο X.