Γαλλία: Φωτιά σε πολυτελές ξενοδοχείο στο Κουρσεβέλ των γαλλικών Άλπεων – Απομακρύνθηκαν 270 άτομα (βίντεο)

Πολλοί άνθρωποι χρειάστηκε να απομακρυνθούν όταν εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε ξενοδοχείο πέντε αστέρων στο χιονοδρομικό κέντρο της Κουρσεβέλ αργά χθες, Τρίτη, το βράδυ στις γαλλικές Άλπεις, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Δεν υπάρχουν τραυματίες από την πυρκαγιά, που ξέσπασε γύρω στις 7 μ.μ. (τοπική ώρα, 20:00 ώρα Ελλάδας) στη σοφίτα του Hotel des Grandes Alpes, ανακοίνωσε μέσω του ιστοτόπου της η νομαρχία της Σαβοΐας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

🔥 Courchevel : incendie en cours dans un hôtel de luxe



▶️ Le feu serait parti des combles. 261 personnes ont dû être évacuées, aucune n’a été blessée



🚒 Les pompiers, toujours sur place, font face à un risque important de propagation pic.twitter.com/BoeIJcDjnQ— LCI (@LCI) January 28, 2026

Αξιωματούχοι είπαν ότι απομακρύνθηκαν σχεδόν 100 άνθρωποι και τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν αργότερα ότι ο αριθμός αυξήθηκε στους 270 αφού η πυρκαγιά επεκτάθηκε σε γειτονικό κτίριο. Προσωπικό και ένοικοι κατέφυγαν σε άλλα ξενοδοχεία, έκαναν γνωστό οι τοπικές αρχές. Un incendie s'est déclaré, mardi 27 janvier, au niveau de la toiture de l'hôtel 5 étoiles Les Grandes Alpes, à Courchevel, en Savoie. 270 personnes ont été évacuées, et aucun blessé n'est à déplorer. On ignore encore les causes de ce feu. #canal16 pic.twitter.com/HxgXXXZons January 28, 2026

«Η εκκένωση πραγματοποιήθηκε με ηρεμία και μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματίες», σύμφωνα με την ίδια πηγή.