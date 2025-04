Γαλλικά σωφρονιστικά ιδρύματα έγιναν την περασμένη νύκτα στόχοι επιθέσεων με εμπρησμούς οχημάτων ενώ η φυλακή της Τουλόν, στη νοτιοανατολική Γαλλία, έγινε στόχος πυρών αυτομάτων όπλων, έγινε γνωστό από το περιβάλλον του υπουργού Δικαιοσύνης Ζεράλντ Νταρμανέν.

Ο υπουργός, ο οποίος έγραψε στο X ότι οι επιθέσεις αυτές φανερώνουν πως «η Δημοκρατία βρίσκεται αντιμέτωπη με το λαθρεμπόριο ναρκωτικών», πρόκειται να μεταβεί το απόγευμα στη φυλακή της Τουλόν για να προσφέρει επιτόπου την υποστήριξή του στους σωφρονιστικούς υπαλλήλους.

Η Γαλλία, η οποία «λαμβάνει μέτρα που θα προκαλέσουν μεγάλη αναστάτωση στα εγκληματικά δίκτυα», «είναι αντιμέτωπη με προκλήσεις και θα είναι αποφασιστική και θαρραλέα», πρόσθεσε.

Des établissements pénitentiaires font l’objet de tentatives d’intimidation allant de l’incendie de véhicules à des tirs à l’arme automatique. Je me rends sur place à Toulon pour soutenir les agents concernés. La République est confrontée au narcotrafic et prend des mesures qui…

Σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει το θέμα, «όλο αυτό μοιάζει συντονισμένο και συνδέεται προφανώς με τη στρατηγική του υπουργού κατά των ναρκωσυμμοριτών». Σε ορισμένα σημεία βρέθηκαν επίσης αναρχικά συνθήματα.

Μετά το διορισμό του, ο Νταρμανέν διακηρύσσει τη βούλησή του να θέσει σε απομόνωση τους 100 μεγαλύτερους λαθρεμπόρους ναρκωτικών σε μια φυλακή υψηλής ασφαλείας. Εξάλλου το κοινοβούλιο εξετάζει ένα νόμο «για να βγει η Γαλλία από την παγίδα του λαθρεμπορίου των ναρκωτικών», ο οποίος προβλέπει κυρίως τη δημιουργία μιας Εθνικής Εισαγγελίας κατά του Οργανωμένου Εγκλήματος (PNACO).

Σύμφωνα με ανακοίνωση του συνδικάτου των σωφρονιστικών υπαλλήλων FO Justice, «οχήματα κάηκαν, πυρπολήθηκαν πύλες εισόδου, έγιναν ακόμα και στόχοι πυρών βαρέων όπλων».

Στη φυλακή της Βιλπέντ, στην περιφέρεια του Παρισιού, εικόνες από κάμερες επιτήρησης επέτρεψαν να διαπιστωθεί ότι οι δύο δράστες διείσδυσαν στον περίβολο περνώντας από ένα ανάχωμα και πυρπόλησαν καθένας από ένα όχημα, ενώ η φωτιά μεταδόθηκε και σε ένα τρίτο.

Σύμφωνα με άλλη αστυνομική πηγή, στις φυλακές της Ναντέρ (περιφέρεια του Παρισιού), της Αιξ-Λουίν (νοτιοανατολικά) και της Βαλάνς (νοτιοανατολικά) σημειώθηκαν επίσης εμπρησμοί οχημάτων.

ALERTE – Plusieurs prisons sont attaquées dans toute la France ces dernières heures. Les prisons d'Aix-en-Provence, Marseille, Valence, Nîmes, Luynes, Villepinte, et Nanterre ont été victimes d'incendies de véhicules et de portes d'entrée et le centre pénitentiaire de Toulon a… pic.twitter.com/58otShnyBG