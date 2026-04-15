Γαλλία: Εφιάλτης για παιδί – Ο πατέρας του το κρατούσε κλεισμένο σε βαν για έναν χρόνο

Ούτε πιτζάμες ούτε οδοντόβουρτσα, μόνο άπλυτα ρούχα… Η εισαγγελία παρουσίασε σήμερα λεπτομέρειες σχετικά με την «πολύ πολύ μακρά ιστορία» του 9χρονου παιδιού, το οποίο κρατούσε κλεισμένο για έναν χρόνο ο πατέρας του, μέσα σε ένα βαν στην Αλσατία, στην ανατολική Γαλλία.

Στην πρώτη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης την περασμένη Παρασκευή, ο εισαγγελέας του Μιλούζ (Αλσατία), Νικολά Έιτζ διευκρίνισε πως ο πατέρας του παιδιού, ο οποίος διώκεται για παράνομη κατακράτηση και στέρηση φροντίδας και τροφής, βρίσκεται αντιμέτωπος με ποινή κάθειρξης 30 ετών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο άνδρας, ηλικίας 43 ετών, που έχει ήδη προφυλακιστεί, παραδέχθηκε όσα του προσάπτουν.

Οι αστυνομικοί ανακάλυψαν το αγόρι την 6η Απριλίου στο Χάγκενμπαχ, μια μικρή κοινότητα σε απόσταση 20χλμ από το Μιλούζ, αφού τους ειδοποίησε μια κάτοικος.

Το παιδί, «χλωμό και εμφανώς υποσιτισμένο», «ήταν γυμνό, ξαπλωμένο σε εμβρυϊκή στάση, σκεπασμένο με μια κουβέρτα πάνω σε ένα σωρό από σκουπίδια και κοντά σε περιττώματα», είχε περιγράψει ο εισαγγελέας σε ένα δελτίο Τύπου. Έκτοτε το παιδί νοσηλεύεται στο Μιλούζ.

Σήμερα, ο εισαγγελέας έδωσε λεπτομέρειες σχετικά με τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών, αρχής γενομένης από του ίδιου του παιδιού, το οποίο αφηγήθηκε τον εφιάλτη που βίωνε σε εξειδικευμένες ερευνήτριες.

Ζώντας σε μια ανάμεικτη οικογένεια, εξήγησε πως είχε «πολύ άσχημες σχέσεις» με τη μητριά του, την οποία χαρακτήρισε «τη χειρότερη εχθρό του και μοχθηρό άνθρωπο», που ήθελε την εισαγωγή του σε μια ψυχιατρική κλινική.

Ο πατέρας του «αναγκάστηκε» τότε να τον «βάλει μέσα στο βανάκι», τον Σεπτέμβριο του 2024, διότι δεν «είχε επιλογή», συνέχισε το παιδί, υπογραμμίζοντας πως δεν ήθελε να ζήσει στο σπίτι της μητέρας του, καθώς εκείνη αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο «πατέρας του του έφερνε νερό και τροφή δύο φορές την ημέρα, παγωμένα τρόφιμα σε γενικές γραμμές», περιέγραψε το αγοράκι. Είχε ένα σετ ρούχα και έπρεπε να ουρεί μέσα σε άδεια μπουκάλια.

Ο πατέρας του άδειαζε τακτικά τα απορρίμματα. Όμως, το αγόρι είπε ακόμη πως «ο πατέρας του δεν του έπλενε πλέον τα ρούχα και δεν είχε πλέον πιτζάμες να βάλει». Κοιμόταν πάνω σε ένα στρώμα και δεν είχε πλέον οδοντόβουρτσα. Στο δωμάτιό του, τα παιχνίδια του είχαν τοποθετηθεί σε ένα χαρτόκουτο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η μητριά, ηλικίας 37 ετών, αντιμετωπίζει ποινή κάθειρξης επτά ετών για μη παροχή βοήθειας σε ανηλίκους κάτω των 15 ετών που βρίσκονται σε κίνδυνο και για μη αναφορά κακομεταχείρισης και στέρησης που υφίστανται ανήλικοι κάτω των 15 ετών. Η ίδια αρνείται τις κατηγορίες.

Έχοντας καταθέσει επίσης στις αρχές, η μητέρα του παιδιού παραδέχθηκε πως είχε νοσηλευτεί σε ψυχιατρική κλινική το διάστημα μεταξύ Μαΐου του 2022 και Ιανουαρίου του 2024. Το ζευγάρι χώρισε οριστικά τον Οκτώβριο του 2022.