Γαλλία: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς – Αναφορές για έναν νεκρό και 5 τραυματίες (Βίντεο)
Συναγερμός στις Αρχές της χώρας
Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές της Γαλλίας όταν ένα αυτοκίνητο στην περιοχή Πιρού έπεσε πάνω σε πεζούς.
Μάλιστα, σύμφωνα με τα γαλλικά ΜΜΕ ένας άνθρωπος έχει χάσει τη ζωή του και πέντε ακόμη έχουν τραυματιστεί.
Πλέον, συνεχίζονται οι έρευνες για τα αίτια του δυστυχήματος.
🇫🇷 ALERTE INFO – [Images sensibles] Une voiture a percuté plusieurs personnes sur la terrasse d’une pizzeria à Pirou, dans la Manche. Au moins une personne est morte.
Le conducteur du véhicule aurait eu un malaise. (🎥 Webcam YouTube) pic.twitter.com/SeSbCAIQDW— Focus (@FocusFR_) September 6, 2025
