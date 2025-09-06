Γαλλία: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς – Αναφορές για έναν νεκρό και 5 τραυματίες (Βίντεο)

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές της Γαλλίας όταν ένα αυτοκίνητο στην περιοχή Πιρού έπεσε πάνω σε πεζούς.

Μάλιστα, σύμφωνα με τα γαλλικά ΜΜΕ ένας άνθρωπος έχει χάσει τη ζωή του και πέντε ακόμη έχουν τραυματιστεί.

Πλέον, συνεχίζονται οι έρευνες για τα αίτια του δυστυχήματος.