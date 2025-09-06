Επιστροφή Τσίπρα: Ρεαλιστικό comeback ή ευσεβής πόθος; Ψήφισε Εδώ
Γαλλία: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς – Αναφορές για έναν νεκρό και 5 τραυματίες (Βίντεο)

Συναγερμός στις Αρχές της χώρας

Γαλλία: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς – Αναφορές για έναν νεκρό και 5 τραυματίες (Βίντεο)
DEBATER NEWSROOM
UPD: 22:22

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές της Γαλλίας όταν ένα αυτοκίνητο στην περιοχή Πιρού έπεσε πάνω σε πεζούς.

Μάλιστα, σύμφωνα με τα γαλλικά ΜΜΕ ένας άνθρωπος έχει χάσει τη ζωή του και πέντε ακόμη έχουν τραυματιστεί.

Πλέον, συνεχίζονται οι έρευνες για τα αίτια του δυστυχήματος.

