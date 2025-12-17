Γαλλία: Αγρότες «ψέκασαν» με κοπριά δημόσια κτίρια και έκλεισαν δρόμους με τρακτέρ (Βίντεο)

Οι αγρότες της Γαλλίας έχουν βγει στους δρόμους κλιμακώνοντας τις κινητοποιήσεις τους κλείνοντας δρόμους και πολιορκώντας κυβερνητικά κτίρια.

Δυναμικές κινητοποιήσεις αποφάσισαν οι αγρότες στη Γαλλία, οι οποίοι ψέκασαν με κοπριά κυβερνητικά κτίρια και περιπολικά, ενώ έστησαν οδοφράγματα με σανό στους δρόμους.

Για τη σφαγή κοπαδιών βοοειδών που έχουν πληγεί από την λεγόμενο οζώδη δερματίτιδα διαμαρτύρονται οι Γάλλοι αγρότες.

Συγκεκριμένα πρόκειται για μία μεταδοτική ασθένεια των βοοειδών που εξαπλώνεται κυρίως με τσιμπήματα μυγών. Τα συμπτώματα είναι πυρετός, βλεννογόνοι εκκρίσεις και οζίδια στο δέρμα.

Δεν είναι απαραίτητα θανατηφόρο, ωστόσο μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την παραγωγή γάλακτος και οι αγελάδες δεν μπορούν να πωληθούν.

🚨 FRENCH FARMERS FIGHT BACK 🇫🇷



From spraying government buildings with 💩, to creating roadblocks with hay bales, the farmers are fighting back against their globalist government in a BIG way❗️



All eyes on France 👀 pic.twitter.com/9HG4f7EB3U— BRITAIN IS BROKEN 🇬🇧 (@BROKENBRITAIN0) December 16, 2025

Πριν από περίπου δέκα χρόνια η ασθένεια έφτασε στην Ευρώπη από την Αφρική. Τον Ιούνιο σημειώθηκε το πρώτο ξέσπασμα στη Γαλλία. στις Άλπεις.

Έπειτα από την πρώτη εμφάνιση εστίας στη Γαλλία τον Ιούνιο, η στρατηγική του κράτους για την αντιμετώπιση της οζώδους δερματίτιδας προβλέπει τη θανάτωση όλων των ζώων των μονάδων στις οποίες υπάρχει κρούσμα, περιορισμούς στη μετακίνηση των κοπαδιών και «κατεπείγοντα εμβολιασμό» των βοοειδών σε ακτίνα 50 χιλιομέτρων γύρω από τη ζώνη, αλλά όχι γενικευμένο σε εθνικό επίπεδο.

Την έντονη αντίθεση των αγροτών έχει φέρει η απόφαση να σφαγιάζονται ολόκληρα κοπάδια όταν έχει μολυνθεί έστω και ένα ζώο.