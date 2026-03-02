Φρουροί της Επανάστασης: «Τα Στενά του Ορμούζ είναι κλειστά – Θα πυρπολήσουμε τα πλοία που θα προσπαθήσουν να περάσουν»

Στην ανακοίνωση πως τα Στενά του Ορμούζ είναι κλειστά προχώρησε ο διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν την Δευτέρα 2/3.

Παράλληλα, όπως υποστήριξε σύμφωνα με τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης οι Φρουροί της Επανάστασης θα πυρπολήσουν οποιοδήποτε πλοίο προσπαθήσει να περάσει από εκεί.

Τα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων αντιπροσωπεύουν περίπου 100 από τα 750 πλοία που έχουν παραταχθεί γύρω από το Στενό του Ορμούζ μετά τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν, δήλωσε ο Τζέρεμι Νίξον, Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων Ocean Network Express.

«Περίπου το 10% του παγκόσμιου στόλου πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων εμπλέκεται σε αυτό», δήλωσε ο Νίξον σε συνέδριο της βιομηχανίας μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων στο Λονγκ Μπιτς της Καλιφόρνια.

Οι ναυτιλιακές ασφαλιστικές εταιρείες σταμάτησαν τα ταξίδια μέσω του στενού μεταξύ Ιράν και Ομάν, το οποίο μεταφέρει περίπου το ένα πέμπτο του πετρελαίου που καταναλώνεται παγκοσμίως, καθώς και μεγάλες ποσότητες φυσικού αερίου, καθώς το Ιράν ανταπέδωσε στις αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις.

Το Στενό του Ορμούζ βρίσκεται ανάμεσα στο Ομάν και το Ιράν. Συνδέει τον Κόλπο βόρεια του με τον Κόλπο του Ομάν στα νότια και την Αραβική Θάλασσα πέρα ​​από αυτόν.

Έχει πλάτος 21 μίλια (33 χλμ.) στο στενότερο σημείο του, με τη ναυτιλιακή λωρίδα πλάτους μόλις 2 μίλια (3 χλμ.) προς κάθε κατεύθυνση. Περίπου το ένα πέμπτο της συνολικής παγκόσμιας κατανάλωσης πετρελαίου περνάει από το στενό.

Περισσότερα από 20 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου, συμπυκνωμάτων και καυσίμων περνούσαν από το στενό καθημερινά πέρυσι κατά μέσο όρο, σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας ανάλυσης Vortexa. Τα μέλη του ΟΠΕΚ, Σαουδική Αραβία, Ιράν, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Κουβέιτ και Ιράκ, εξάγουν το μεγαλύτερο μέρος του αργού πετρελαίου τους μέσω του στενού, κυρίως στην Ασία.

Το Κατάρ, μεταξύ των μεγαλύτερων εξαγωγέων υγροποιημένου φυσικού αερίου στον κόσμο, στέλνει σχεδόν όλο το LNG του μέσω του στενού.

Φρουροί της Επανάστασης: Αναφέρουν ότι χτύπησαν ένα δεξαμενόπλοιο στα Στενά του Ορμούζ

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν απόψε ότι ένα δεξαμενόπλοιο φλέγεται στα στενά του Ορμούζ, αφού χτυπήθηκε από δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

⭕️ IRGC: 12th wave of 'Operation True Promise 4', using 26 Attack drones and 5 Ballistic Missiles, targeting:



🇰🇼Kuwait:

-Camp Arifjan (12 Drones)

🇦🇪UAE:

US military command and control center at Al Minhad Air base (6 Drones & 6 Ballistic Missiles)

🇧🇭Bahrain:

– US Naval facility… https://t.co/TtTmEIzZNu pic.twitter.com/KDwud4Vkko ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ March 2, 2026

Στην ανακοίνωση των Φρουρών, που μεταδόθηκε από ιρανικά πρακτορείο, αναφέρεται ότι πρόκειται για το πλοίο “Athen Nova”, ωστόσο το πρακτορείο Reuters επισημαίνει ότι προφανώς πρόκειται για το τάνκερ μεταφοράς ασφάλτου “Athe Nova”, με σημαία Ονδούρας και το οποίο ανήκει σε εταιρεία εγγεγραμμένη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (Ντουμπάι) και όχι ελληνική.

Επίσης, οι Φρουροί δεν δηλώνουν ρητά ότι το πλοίο χτυπήθηκε από ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, αν και στο συμβάν αυτό γίνεται αναφορά, σε μια γραμμή, στην έκθεση για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις τους στην περιοχή.

«Το δεξαμενόπλοιο Athe Nova, ένα (πλοίο) των συμμάχων των Αμερικανών στο στενό του Χορμούζ, φλέγεται ακόμη αφού επλήγη από δύο δρόνους», ενέφερε ο ιδεολογικός στρατός της Τεχεράνης.

Το Σάββατο οι Φρουροί ανέφεραν ότι το Ορμούζ, ένας θαλάσσιος δρόμος «κλειδί» για το παγκόσμιο εμπόριο πετρελαίου, έχει κλείσει «ντε φάκτο» για τη ναυσιπλοΐα, μετά τις αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις στο Ιράν.