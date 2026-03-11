Φρουροί της Επανάστασης: «Κοινή και ολοκληρωμένη επιχείρηση» με τη Χεζμπολάχ η επίθεση στο Ισραήλ

Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν αναφέρει ότι τα πυρά που εξαπέλυσε απόψε στο Ισραήλ ήταν μια «κοινή και ολοκληρωμένη επιχείρηση» με την τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ του Λιβάνου.

Σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, το IRGC αναφέρει ότι εκτόξευσε αρκετούς βαλλιστικούς πυραύλους, ενώ η Χεζμπολάχ εκτόξευσε μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους σε πάνω από 50 στόχους στο Ισραήλ.

Σε προηγούμενες επιθέσεις, ο IDF είχε δηλώσει ότι δεν είχε πληροφορίες που να υποδεικνύουν ότι η ταυτόχρονη επίθεση από το Ιράν και από τη Χεζμπολάχ στον Λίβανο ήταν μια «συντονισμένη» προσπάθεια.

Οι ιρανικοί βαλλιστικοί πύραυλοι — που εκτοξεύτηκαν προς το κεντρικό, το βόρειο και το νότιο Ισραήλ — κατά τη διάρκεια της ρουκετοεπιδρομής της Χεζμπολάχ αναχαιτίστηκαν όλοι από συστήματα αεράμυνας. Εν τω μεταξύ, η Χεζμπολάχ εκτόξευσε περίπου 150 πυραύλους προς το βόρειο Ισραήλ.