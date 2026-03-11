Νύχτα τρόμου στη Μέση Ανατολή: Σφυροκόπησε με 100 ρουκέτες το Ισραήλ η Χεζμπολάχ – Απαντάει με χτυπήματα στη Βηρυτό ο IDF

Περίπου 100 ρουκέτες εξαπέλυσε η Χεζμπολάχ προς το βόρειο Ισραήλ το βράδυ της Τετάρτης 11/3 σημαίνοντας συναγερμό στις Αρχές της χώρας

Συγκεκριμένα, οι πύραυλοι σύμφωνα με την ενημέρωση από τον IDF εκτοξεύτηκαν από διάφορες περιοχές του Λιβάνου, ενεργοποιώντας σειρήνες στη Χάιφα και σε όλη τη Γαλιλαία και τα Υψίπεδα του Γκολάν.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη επίθεση της Χεζμπολάχ εναντίον του Ισραήλ από τότε που εντάθηκαν οι εχθροπραξίες στις αρχές του μήνα. תיעוד היירוטים בשמי חיפה:



בכיר ישראלי: היממה הקרובה תעצב משמעותית את המשך המערכה בלבנון. חיזבאללה מביא במו ידיו את סופו. pic.twitter.com/hXuCdvstt4— מה חדש. What's new❓ (@Gloz111) March 11, 2026

«Τα τελευταία λεπτά, η τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ εκτόξευσε ρουκέτες προς διάφορες περιοχές του Ισραήλ.

JUST IN: 🇮🇱 Israel is now striking Beirut after Hezbollah launched dozens of rockets toward Israel.#Israël #IranIsraelWar #Irán pic.twitter.com/lmk2XUk28y— Tracker guru (@trakerguru) March 11, 2026

Παράλληλα με την προσπάθεια αναχαίτισης, η ισραηλινή πολεμική αεροπορία επιτίθεται επί του παρόντος σε εκτοξευτές πυραύλων έτοιμους για εκτόξευση και σε επιπλέον υποδομές που ανήκουν στην τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ σε ολόκληρο το Λίβανο. ⚡️🇮🇱🇱🇧 Footage of multiple airstrikes hitting the Dahieh suburb in south Beirut, Lebanon as Israel plans to intensify strikes in the area. pic.twitter.com/C5gn2E21uH ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ March 11, 2026

Το κοινό καλείται να ακολουθήσει τις αμυντικές οδηγίες της Διοίκησης Εσωτερικού Μετώπου. Ο IDF δεν θα ανεχθεί καμία βλάβη σε ισραηλινούς πολίτες και θα ανταποκριθεί με δύναμη σε οποιαδήποτε απειλή κατά του Κράτους του Ισραήλ» αναφέρει η ανακοίνωση.

Δείτε LIVE τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Απαντάει με χτυπήματα στη Βηρυτό ο IDF

Όπως ανακοίνωσε ο στρατός του Ισραήλ έχει ξεκινήσει μια μεγάλης κλίμακας σειρά επιθέσεων κατά των υποδομών της Χεζμπολάχ στην περιοχή Dahieh της Βηρυτού.

«Οι προσπάθειες αναχαίτισης συνεχίζονται. Ο IDF ενεργεί με αποφασιστικότητα κατά της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ, μετά την εσκεμμένη απόφασή της να επιτεθεί στο Ισραήλ εκ μέρους του ιρανικού καθεστώτος.

Ο IDF δεν θα ανεχθεί καμία βλάβη σε ισραηλινούς πολίτες και θα ανταποκριθεί με δύναμη σε οποιαδήποτε απειλή κατά του Κράτους του Ισραήλ» αναφέρει η ανακοίνωση.

Οκτώ νεκροί σε ισραηλινές επιδρομές στο νότιο Λίβανο

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν σε ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στο στρατόπεδο Μπουρτζ αλ-Σαμαλί στο νότιο Λίβανο, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Δύο ακόμη άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ξεχωριστή επίθεση στην πόλη Ντέιρ Αντάρ, ανέφερε. Ο αριθμός των νεκρών από τις 10 ημέρες μαχών έφτασε τους 634 την Τετάρτη, με περισσότερους από 800.000 ανθρώπους να έχουν εκτοπιστεί, σύμφωνα με Λιβανέζους αξιωματούχους.

Επιθέσεις και από το Ιράν προς το Ισραήλ

Συνεχείς είναι και οι επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους από το Ιράν όπως ανέφερε ο στρατός του Ισραήλ, ο οποίος καλεί τους κατοίκους να τρέξουν στα καταφύγια προκειμένου να προστατευτούν από τις επιθέσεις.

Channel 12: Οι υπουργοί του Ισραήλ ενημερώθηκαν ότι οι πυραυλικές επιθέσεις θα είναι πιο έντονες απόψε

Το Channel 12 ανέφερε ότι το Ισραήλ πιστεύει ότι οι πυραυλικές επιθέσεις από τη Χεζμπολάχ και το Ιράν θα είναι σφοδρότερες από το κανονικό απόψε. Επικαλείται μια ενημέρωση που στάλθηκε στους υπουργούς του υπουργικού συμβουλίου.

Η Χεζμπολάχ εκτόξευσε μια μεγάλη ομοβροντία περίπου 100 ρουκετών προς το βορρά πριν από λίγο. Η έκθεση αναφέρει ότι το μεγαλύτερο μέρος των πυρών αναμένεται να προέρχεται από τη Χεζμπολάχ.

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε στους υπουργούς του υπουργικού συμβουλίου ότι «δεν είμαστε κοντά στο τέλος» του πολέμου.

«Υπάρχουν ακόμη πολλοί ακόμη στόχοι, αλλά ο ρυθμός είναι εξαιρετικός και είμαστε μπροστά από το χρονοδιάγραμμα. Δεν μπορώ να σας δώσω μια εκτίμηση για το πόσο καιρό θα χρειαστεί», δήλωσε ο Νετανιάχου, σύμφωνα με το δημοσίευμα.