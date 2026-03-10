Φρουροί της Επανάστασης: Απειλούν με μπλόκο στην μεταφορά πετρελαίου μέχρι να σταματήσουν οι επιθέσεις στο Ιράν

Οι Φρουροί της Επανάστασης υπογράμμισαν πως δεν θα επιτρέψουν τη μεταφορά πετρελαίου από την Μέση Ανατολή αν συνεχιστούν οι επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ από την δική του πλευρά απάντησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πλήξουν τους αντιπάλους του πιο σκληρά αν επιχειρηθεί να σταματήσει το Ιράν την εξαγωγή πετρελαίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η έντονη ρητορική δεν στάθηκε ικανή να ανακόψει την πτώση των τιμών του πετρελαίου ούτε την άνοδο των διεθνών χρηματιστηρίων, η οποία ακολούθησε τις δηλώσεις του Τραμπ ότι αναμένει σύντομα την ολοκλήρωση των επιχειρήσεων στο Ιράν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν προκαλέσει σοβαρές ζημιές στις στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν. Παράλληλα, εκτίμησε ότι η σύγκρουση θα ολοκληρωθεί πριν από το αρχικό χρονικό πλαίσιο των τεσσάρων εβδομάδων που είχε θέσει, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει τι ακριβώς θα θεωρηθεί νίκη.

Την ίδια στιγμή, το Ισραήλ θέτει έναν πολύ διαφορετικό στόχο τονίζοντας ότι η σύγκρουση θα τελειώσει με την ανατροπή του θεοκρατικού καθεστώτος στο Ιράν.

Από την άλλη, οι Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι ο στόχος της Ουάσιγκτον είναι η καταστροφή των πυραυλικών δυνατοτήτων του Ιράν και του πυρηνικού του προγράμματος.

Ωστόσο, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει υποστηρίξει ότι ο πόλεμος μπορεί να τερματιστεί μόνο εφόσον υπάρξει ιρανική κυβέρνηση που θα συνάδει με τις ιδέες των Ηνωμένων Πολιτειών. Μάλιστα, ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι θέλει να έχει λόγο για τον επόμενη ηγέτη της ιρανικής κυβέρνησης.

Εκατοντάδες άνθρωποι έχουν σκοτωθεί κυρίως στο Ιράν και στον Λίβανο, αλλά και στις υπόλοιπες χώρες της Μέσης Ανατολής που φιλοξενούν αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις και στρατιωτικό προσωπικό και έχουν εμπλακεί στις εχθροπραξίες του πολέμου που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με τον πρεσβευτή του Ιράν στα Ηνωμένα Έθνη, τουλάχιστον 1.332 Ιρανοί έχουν σκοτωθεί και χιλιάδες έχουν τραυματιστεί από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκίνησαν αεροπορικά και πυραυλικά πλήγματα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ προειδοποίησε επίσης ότι οι αμερικανικές επιθέσεις θα μπορούσαν να ενταθούν σημαντικά εάν το Ιράν επιχειρήσει να εμποδίσει τη διέλευση πετρελαιοφόρων από τα Στενά του Ορμούζ, από όπου διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Θα τους χτυπήσουμε τόσο σκληρά που δεν θα είναι δυνατό για αυτούς ή για οποιονδήποτε τους βοηθά να ανακάμψουν ποτέ σε εκείνο το τμήμα του κόσμου», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος σε συνέντευξη Τύπου τη Δευτέρα.

Από την πλευρά της Τεχεράνης, εκπρόσωπος απάντησε ότι «εμείς θα καθορίσουμε το τέλος του πολέμου», χαρακτηρίζοντας τα σχόλια του Τραμπ «ανοησίες», σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.