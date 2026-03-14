Φρουροί της Επανάστασης: Ανακοίνωσαν πυραυλική επίθεση εναντίον αμερικανικών δυνάμεων σε βάση στη Σαουδική Αραβία

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν σήμερα το βράδυ ότι εκτόξευσαν ομοβροντία πυραύλων εναντίον αμερικανικών δυνάμεων που σταθμεύουν στην αεροπορική βάση Πρίγκιπας Σουλτάν κοντά στο Ριάντ.

Ενώ οι σαουδαραβικές αρχές δεν επιβεβαίωσαν αμέσως την επίθεση, το υπουργείο Άμυνας του βασιλείου είχε νωρίτερα ανακοινώσει ότι είχε αναχαιτίσει έξι πυραύλους που κατευθύνονταν προς το αλ Καρίτζ, όπου βρίσκεται η βάση.