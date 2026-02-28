Φον ντερ Λάιεν: «Οι εξελίξεις στο Ιράν είναι εξαιρετικά ανησυχητικές»

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν με γραπτή της δήλωση χαρακτήρισε «εξαιρετικά ανησυχητικές» τις εξελίξεις στο Ιράν, τονίζοντας ότι η ΕΕ θέλει να αποφευχθεί κλιμάκωση, διασφαλίζοντας την πυρηνική ασφάλεια και τη σταθερότητα. Επιπλέον η πρόεδρος της Κομισιόν μίλησε για τις «εκταταμένες κυρώσεις» της ΕΕ «ως απάντηση στις ενέργειες του δολοφονικού καθεστώτος του Ιράν». Τέλος, τόνισε ότι θα γίνουν οι απαιτούμενες ενέργειες ώστε να προστατευτούν οι Ευρωπαίοι πολίτες στην περιοχή.

Η δήλωση της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις εξελίξεις στο Ιράν έχει ως εξής:

«Οι εξελίξεις στο Ιράν είναι εξαιρετικά ανησυχητικές. Παραμένουμε σε στενή επαφή με τους εταίρους μας στην περιοχή.

Επαναβεβαιώνουμε την αταλάντευτη δέσμευσή μας για τη διαφύλαξη της περιφερειακής ασφάλειας και σταθερότητας.

Η διασφάλιση της πυρηνικής ασφάλειας και η πρόληψη οποιωνδήποτε ενεργειών που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε περαιτέρω κλιμάκωση των εντάσεων ή να υπονομεύσουν το παγκόσμιο καθεστώς μη διάδοσης είναι ζωτικής σημασίας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει εκτεταμένες κυρώσεις ως απάντηση στις ενέργειες του δολοφονικού καθεστώτος του Ιράν και των Φρουρών της Επανάστασης και έχει προωθήσει με συνέπεια τις διπλωματικές προσπάθειες που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των πυρηνικών και βαλλιστικών προγραμμάτων μέσω μιας διαπραγματευτικής λύσης.

Σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη της ΕΕ, θα λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι οι πολίτες της ΕΕ στην περιοχή μπορούν να υπολογίζουν στην πλήρη υποστήριξή μας.

Καλούμε όλα τα μέρη να επιδείξουν τη μέγιστη αυτοσυγκράτηση, να προστατεύσουν τους πολίτες και να σεβαστούν πλήρως το διεθνές δίκαιο».