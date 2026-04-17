Ηχητικό ντοκουμέντο με τη νεκρή της οδού Κολοκοτρώνη λίγο πριν τη “βουτιά θανάτου” – Φώναζε “άνοιξε”

Αγνώστων λοιπών στοιχείων παραμένει η γυναίκα που εντοπίστηκε νωρίς το πρωί της Παρασκευής 17/4 νεκρή στον ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας στην οδό Κολοκοτρώνη στο κέντρο της Αθήνας.

Οι αστυνομικές αρχές προσπαθούν να διαλευκάνουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες η γυναίκα, ηλικίας περίπου 30-40 ετών και πιθανότατα αιθιοπικής καταγωγής, έπεσε στο κενό και σκοτώθηκε.

Μάλιστα, οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν και προσήγαγαν έναν 45χρονο Ιταλό, ο οποίος προσήχθη και εξετάζεται.

Η στιγμή της προσαγωγής του άνδρα:

Σύμφωνα με όσα ισχυρίζεται ο 45χρονος, οι δυο τους γνωρίστηκαν μέσω διαδικτυακής εφαρμογής και έκλεισαν ραντεβού στο συγκεκριμένο διαμέρισμα, που βρίσκεται στον τρίτο όροφο της πολυκατοικίας.

Ωστόσο, τσακώθηκαν για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, με τον ίδιο να διώχνει τη γυναίκα. Μάλιστα, στο ηχητικό ντοκουμέντο που φέρνει στο φως το DEBATER, ακούγεται η γυναίκα να φωνάζει “open” (άνοιξε).

“Άκουσα φασαρίες από άγριο τσακωμό. Κατάλαβα ότι κάτι κακό θα συμβεί και κάλεσα την αστυνομία. Ξαφνικά άκουσα να σπάει ένα τζάμι. Και η γυναίκα είχε πέσει στο κενό και έσπασε το τζάμι του ακαλύπτου” δήλωσε νωρίτερα στο DEBATER αυτήκοος μάρτυρας.

Ένα άλλο στοιχείο που αποδεικνύει ότι προηγήθηκε καβγάς είναι ότι τόσο ο 45χρονος όσο και το θύμα έχουν εκδορές στο πρόσωπο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας φέρεται να την κυνήγησε και η γυναίκα να ανέβηκε από τον τρίτο όροφο στον τέταρτο. Επειδή το παράθυρο δεν άνοιγε, το έσπασε και στη συνέχεια έπεσε στο κενό.

Οι έρευνες των αστυνομικών αρχών είναι σε πλήρη εξέλιξη και εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα, ενώ περισσότερο φως στα ακριβή αίτια του θανάτου της γυναίκας θα ρίξει η ιατροδικαστική εξέταση.