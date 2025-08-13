Φον ντερ Λάιεν: «Η Ευρώπη, οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ έχουν ενισχύσει το κοινό έδαφος για την Ουκρανία»

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε σήμερα ότι η Ευρώπη, οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ έχουν ενισχύσει το μεταξύ τους κοινό έδαφος αναφορικά με την Ουκρανία.

«Είχαμε μια πολύ καλή τηλεφωνική επικοινωνία», έγραψε η ντερ Λάιεν με ανάρτηση στο X μετά τη συμμετοχή στην τηλεδιάσκεψη που είχαν Ευρωπαίοι ηγέτες, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, πριν από τη συνάντηση του Τραμπ με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν την Παρασκευή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Together with @POTUS, @ZelenskyyUa and other European leaders, we have had a very good call.



We exchanged on the upcoming bilateral meeting in Alaska.



Today Europe, the US and NATO have strengthened the common ground for Ukraine.



We will remain in close coordination. Nobody…— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 13, 2025

«Σήμερα η Ευρώπη, οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ έχουν ενισχύσει το κοινό έδαφος για την Ουκρανία», δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προσθέτοντας ότι «θα παραμείνουμε σε στενό συντονισμό. Κανείς δεν θέλει την ειρήνη περισσότερο από εμάς, μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη».