ΔΙΕΘΝΗ

Φον ντερ Λάιεν: «Η Ευρώπη, οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ έχουν ενισχύσει το κοινό έδαφος για την Ουκρανία»

«Κανείς δεν θέλει την ειρήνη περισσότερο από εμάς, μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη»

DEBATER NEWSROOM

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε σήμερα ότι η Ευρώπη, οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ έχουν ενισχύσει το μεταξύ τους κοινό έδαφος αναφορικά με την Ουκρανία.

«Είχαμε μια πολύ καλή τηλεφωνική επικοινωνία», έγραψε η ντερ Λάιεν με ανάρτηση στο X μετά τη συμμετοχή στην τηλεδιάσκεψη που είχαν Ευρωπαίοι ηγέτες, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, πριν από τη συνάντηση του Τραμπ με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν την Παρασκευή.

«Σήμερα η Ευρώπη, οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ έχουν ενισχύσει το κοινό έδαφος για την Ουκρανία», δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προσθέτοντας ότι «θα παραμείνουμε σε στενό συντονισμό. Κανείς δεν θέλει την ειρήνη περισσότερο από εμάς, μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη».

