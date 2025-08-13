Ζελένσκι: Δεν υπάρχουν ειρηνευτικές συνομιλίες χωρίς την Ουκρανία

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι στάθηκε σε όσα ειπώθηκαν στην τηλεδιάσκεψη των Ευρωπαίων ηγετών με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

«Είπα στον πρόεδρο των ΗΠΑ και σε όλους τους Ευρωπαίους συναδέλφους μας ότι ο Πούτιν μπλοφάρει», ανέφερε ο Ζελένσκι για να προσθέσει: «Προσπαθεί να ασκήσει πίεση πριν από τη συνάντηση στην Αλάσκα σε όλο το ουκρανικό μέτωπο. Η Ρωσία προσπαθεί να δείξει ότι μπορεί να καταλάβει ολόκληρη την Ουκρανία».