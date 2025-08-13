Αποδοκιμασίες Ισραηλινών τουριστών στα ελληνικά νησιά: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε; Ψήφισε Εδώ
ΔΙΕΘΝΗ

Φινλανδία: Θύελλα αντιδράσεων με Ισραηλινό αθλητή – Έκανε live χειρονομία αποκεφαλισμού (βίντεο)

Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου Κ20 στο Τάμπερε

DEBATER NEWSROOM

Σε μια χειρονομία που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις προέβη ο Ισραηλινός αθλητής Ίντο Περέτς, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου Κ20 στο Τάμπερε της Φινλανδίας.

Συγκεκριμένα, ο σπρίντερ, κατά τη διάρκεια της παρουσίασής του λίγο πριν την εκκίνηση της σκυταλοδρομίας 4×100 μ. ανδρών, έκανε τη χειρονομία κοψίματος του λαιμού (αποκεφαλισμού).

Η συγκεκριμένη χειρονομία προκάλεσε θύελλα σχολίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εν μέσω και των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, με το κυβερνητικό συμβούλιο του Ισραήλ να εγκρίνει την πρόταση Νετανιάχου για κατάληψη της Γάζας.

