Φινλανδία: Θύελλα αντιδράσεων με Ισραηλινό αθλητή – Έκανε live χειρονομία αποκεφαλισμού (βίντεο)

Σε μια χειρονομία που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις προέβη ο Ισραηλινός αθλητής Ίντο Περέτς, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου Κ20 στο Τάμπερε της Φινλανδίας.

Συγκεκριμένα, ο σπρίντερ, κατά τη διάρκεια της παρουσίασής του λίγο πριν την εκκίνηση της σκυταλοδρομίας 4×100 μ. ανδρών, έκανε τη χειρονομία κοψίματος του λαιμού (αποκεφαλισμού).

During yesterday’s U20 European Athletics 4×100 final, Israeli athlete Peretz flashed a sickening throat-slitting gesture.



This isn’t just bad sportsmanship — it’s a reflection of an obsession with violence and genocide worn proudly by some Israeli athletes.



This time Israel… pic.twitter.com/FTL4yxXwNz— Zohran Mamdani (@zohranmamdani) August 12, 2025

Η συγκεκριμένη χειρονομία προκάλεσε θύελλα σχολίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εν μέσω και των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, με το κυβερνητικό συμβούλιο του Ισραήλ να εγκρίνει την πρόταση Νετανιάχου για κατάληψη της Γάζας.