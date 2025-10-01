Φιλιππίνες: Τουλάχιστον 69 νεκροί από τον ισχυρό σεισμό των 6,9 βαθμών – Μεγάλες καταστροφές (βίντεο)

Ο αριθμός των νεκρών από το σεισμό των 6,9 βαθμών που έπληξε τις κεντρικές Φιλιππίνες ανέρχεται σε τουλάχιστον 69, δήλωσε σήμερα ένας αξιωματούχος της πολιτικής προστασίας.

Ο αναπληρωτής διοικητής της πολιτικής προστασίας Ράφι Αλεξάντρο δήλωσε στη διάρκεια μιας ενημέρωσης ότι ο αριθμός παραμένει “ρευστός”, καθώς περισσότερες αναφορές φτάνουν από τους διασώστες.

Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης είναι σε εξέλιξη, ωστόσο διεξάγονται υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες λόγω του σκοταδιού και των μετασεισμών.

Ο σεισμός μεγέθους 6,9 βαθμών που σημειώθηκε βόρεια της νήσου Σεμπού στις 21:59 (τοπική ώρα, 16:59 στην Ελλάδα), κατέστρεψε τουλάχιστον 22 κτίρια και προκάλεσε διακοπή ηλεκτροδότησης σε αρκετές περιοχές.

#EXCLUSIVE ANOTHER POV (16) – PHILIPPINES: MAGNITUDO 6.9 EARTHQUAKE HITS CEBU ISLAND



Wednesday, 1st October 2025 pic.twitter.com/qfLhpqvoLm— Agraprana Pahlawan – WWIII ALERT (@skynewsagra) September 30, 2025

🚨 BREAKING: New CCTV footage from Cebu shows chaos as a powerful M6.9 earthquake strikes! Buildings sway violently, crowds flee in panic.



Heartbreaking scenes from the Philippines 💔 Stay strong, Cebu. We’re with you 🇵🇭🙏 #CebuEarthquake

pic.twitter.com/dScs4LQ80h— World Daily Feed (@WorldDailyFeed) September 30, 2025

Ο τηλεοπτικός σταθμός ABS-CBN της Μανίλας μετέδωσε ότι τέσσερα πτώματα ανασύρθηκαν από αθλητικό κέντρο που κατέρρευσε στο Σαν Ρεμίγιο, και ένα παιδί σκοτώθηκε όταν καταπλακώθηκε από συντρίμμια σε άλλο σημείο της πόλης.

KEEP SAFE 🙏



WATCH: Situation at the Colon Night Market in Cebu City following the magnitude 6.7 earthquake on Tuesday night.



Intensity VI was recorded in Cebu City, while the epicenter was located 17 kilometers northeast of Bogo City, according to Phivolcs. Aftershocks and… pic.twitter.com/F3K6AhqAt0— The Philippine Star (@PhilippineStar) September 30, 2025

Οι αρχές ανακοίνωσαν επίσης πως ένα σχολείο και ένα εμπορικό κτίριο κατέρρευσαν στο νησί Μπανταγιάν.

«Ένιωσα ότι θα πέσουμε κάτω. Είναι η πρώτη φορά που βιώνω κάτι τέτοιο», δήλωσε στο AFP η Άγκνες Μέρτσα, νοσηλεύτρια στο Μπανταγιάν.

Επίσης, σε άλλο βίντεο φαίνονται οδηγοί μηχανών και αυτοκινήτων πάνω σε γέφυρα την ώρα του σεισμού να ταρακουνιούνται.

Σημειώνεται ότι οι Φιλιππίνες βρίσκονται στον λεγόμενο «Δακτύλιο της Φωτιάς» του Ειρηνικού, όπου τέμνονται τεκτονικές πλάκες και η σεισμική και ηφαιστειακή δραστηριότητα είναι έντονη.