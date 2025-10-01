Φιλιππίνες: Τουλάχιστον 69 νεκροί από τον ισχυρό σεισμό των 6,9 βαθμών – Μεγάλες καταστροφές (βίντεο)
Αυξάνονται τα θύματα, όσο συνεχίζονται οι έρευνες
Ο αριθμός των νεκρών από το σεισμό των 6,9 βαθμών που έπληξε τις κεντρικές Φιλιππίνες ανέρχεται σε τουλάχιστον 69, δήλωσε σήμερα ένας αξιωματούχος της πολιτικής προστασίας.
Ο αναπληρωτής διοικητής της πολιτικής προστασίας Ράφι Αλεξάντρο δήλωσε στη διάρκεια μιας ενημέρωσης ότι ο αριθμός παραμένει “ρευστός”, καθώς περισσότερες αναφορές φτάνουν από τους διασώστες.
6.9 earthquake STRIKES Bantayan Island, Philippines
Cross falls right off the church#lindol #sismo #deprem pic.twitter.com/Lg8wADZUIw— On the side (@Onthesidemedia) September 30, 2025
Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης είναι σε εξέλιξη, ωστόσο διεξάγονται υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες λόγω του σκοταδιού και των μετασεισμών.
Ο σεισμός μεγέθους 6,9 βαθμών που σημειώθηκε βόρεια της νήσου Σεμπού στις 21:59 (τοπική ώρα, 16:59 στην Ελλάδα), κατέστρεψε τουλάχιστον 22 κτίρια και προκάλεσε διακοπή ηλεκτροδότησης σε αρκετές περιοχές.
#EXCLUSIVE ANOTHER POV (16) – PHILIPPINES: MAGNITUDO 6.9 EARTHQUAKE HITS CEBU ISLAND
Wednesday, 1st October 2025 pic.twitter.com/qfLhpqvoLm— Agraprana Pahlawan – WWIII ALERT (@skynewsagra) September 30, 2025
Ο τηλεοπτικός σταθμός ABS-CBN της Μανίλας μετέδωσε ότι τέσσερα πτώματα ανασύρθηκαν από αθλητικό κέντρο που κατέρρευσε στο Σαν Ρεμίγιο, και ένα παιδί σκοτώθηκε όταν καταπλακώθηκε από συντρίμμια σε άλλο σημείο της πόλης.
Οι αρχές ανακοίνωσαν επίσης πως ένα σχολείο και ένα εμπορικό κτίριο κατέρρευσαν στο νησί Μπανταγιάν.
«Ένιωσα ότι θα πέσουμε κάτω. Είναι η πρώτη φορά που βιώνω κάτι τέτοιο», δήλωσε στο AFP η Άγκνες Μέρτσα, νοσηλεύτρια στο Μπανταγιάν.
Επίσης, σε άλλο βίντεο φαίνονται οδηγοί μηχανών και αυτοκινήτων πάνω σε γέφυρα την ώρα του σεισμού να ταρακουνιούνται.
Σημειώνεται ότι οι Φιλιππίνες βρίσκονται στον λεγόμενο «Δακτύλιο της Φωτιάς» του Ειρηνικού, όπου τέμνονται τεκτονικές πλάκες και η σεισμική και ηφαιστειακή δραστηριότητα είναι έντονη.
