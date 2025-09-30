Σεισμός 6,7 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες

Πριν από λίγο σημειώθηκε σεισμός μεγέθους 6,7 βαθμών στις Φιλιππίνες, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικού Κέντρου (EMSC).

Ειδικότερα, σύμφωνα με όσα αναφέρει το Φιλιππινέζικο Ινστιτούτο Ηφαιστειολογίας και Σεισμολογίας (PHIVOLCS), ο σεισμός έπληξε την πόλης Μπόγκο, στο Σεμπού.

Significant #earthquake of magnitude 6.7 just reported 94 km northeast of Cebu City, Philippines – info, user reports …: https://t.co/rqpGXkEMvl— Earthquake Monitor (@EQAlerts) September 30, 2025

Το επίκεντρο του σεισμού βρισκόταν 17 χιλιόμετρα βόρεια της πόλης. Τεκτονικής προέλευσης ήταν ο σεισμός και είχε βάθος 10 χιλιόμετρα.

Σε απόσταση άνω των 300 χιλιομέτρων σε περίπου 30 εκατομμύρια ανθρώπους στις Φιλιππίνες έγινε αισθητή η δόνηση.

Μετά τον σεισμό δεν υπήρξε προειδοποίηση για τσουνάμι, σύμφωνα με όσα δήλωσε το Κέντρο Προειδοποίησης Τσουνάμι Ειρηνικού.

Στο λεγόμενο «Δαχτυλίδι της Φωτιάς» βρίσκονται οι Φιλιππίνες, μία ζώνη ηφαιστείων που περιβάλλει τον Ειρηνικό Ωκεανό και είναι επιρρεπής σε σεισμική δραστηριότητα.