Το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα είναι ρεαλιστικό σχέδιο ειρήνης ή πολιτικό σόου; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα είναι ρεαλιστικό σχέδιο ειρήνης ή πολιτικό σόου; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΔΙΕΘΝΗ

Σεισμός 6,7 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες

Είχε βάθος 10 χιλιομέτρων

Σεισμός 6,7 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες
DEBATER NEWSROOM
UPD: 17:37

Πριν από λίγο σημειώθηκε σεισμός μεγέθους 6,7 βαθμών στις Φιλιππίνες, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικού Κέντρου (EMSC).

Ειδικότερα, σύμφωνα με όσα αναφέρει το Φιλιππινέζικο Ινστιτούτο Ηφαιστειολογίας και Σεισμολογίας (PHIVOLCS), ο σεισμός έπληξε την πόλης Μπόγκο, στο Σεμπού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το επίκεντρο του σεισμού βρισκόταν 17 χιλιόμετρα βόρεια της πόλης. Τεκτονικής προέλευσης ήταν ο σεισμός και είχε βάθος 10 χιλιόμετρα.

Σε απόσταση άνω των 300 χιλιομέτρων σε περίπου 30 εκατομμύρια ανθρώπους στις Φιλιππίνες έγινε αισθητή η δόνηση.

Μετά τον σεισμό δεν υπήρξε προειδοποίηση για τσουνάμι, σύμφωνα με όσα δήλωσε το Κέντρο Προειδοποίησης Τσουνάμι Ειρηνικού.

Στο λεγόμενο «Δαχτυλίδι της Φωτιάς» βρίσκονται οι Φιλιππίνες, μία ζώνη ηφαιστείων που περιβάλλει τον Ειρηνικό Ωκεανό και είναι επιρρεπής σε σεισμική δραστηριότητα.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΔΙΕΘΝΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ