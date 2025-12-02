Φεντερίκα Μογκερίνι: Στα κρατητήρια για υπόθεση απάτης και διαφθοράς ευρωπαϊκών κονδυλίων – Ερευνάται από την ευρωπαϊκή εισαγγελία

Η πρώην επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Φεντερίκα Μογκερίνι, τέθηκε υπό κράτηση στο Βέλγιο στο πλαίσιο έρευνας για πιθανή κατάχρηση πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ανέφερε πηγή με γνώση της υπόθεσης.

Το νέο αυτό σκάνδαλο προκαλεί έντονη αναστάτωση στις Βρυξέλλες και έρχεται να προστεθεί στη σειρά κρίσεων που δοκιμάζουν την εικόνα των ευρωπαϊκών θεσμών.

Η 52χρονη Μογκερίνι, η οποία διετέλεσε Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για την Εξωτερική Πολιτική από το 2014 έως το 2019, από το 2020 βρίσκεται στο τιμόνι του Κολλεγίου της Ευρώπης στη Μπριζ – ενός κορυφαίου εκπαιδευτικού ιδρύματος της Ένωσης.

Η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας επικεντρώνεται σε υποψίες ευνοιοκρατίας και αθέμιτου ανταγωνισμού στη διαδικασία ανάθεσης εκπαιδευτικού προγράμματος εννέα μηνών για μελλοντικούς διπλωμάτες, την περίοδο 2021–2022, από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (EEAS).

Ουδέν σχόλιον από την Κομισιόν

Την Τρίτη, η βελγική αστυνομία πραγματοποίησε ταυτόχρονες έρευνες στην έδρα της EEAS στις Βρυξέλλες, σε κτίρια του Κολλεγίου της Ευρώπης στη Μπριζ, καθώς και σε ιδιωτικές κατοικίες.

Την ίδια ώρα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τήρησε σιγή, με την εκπρόσωπό της, Πάουλα Πίνιο, να αποφεύγει κάθε σχόλιο επικαλούμενη την εξέλιξη της δικαστικής διαδικασίας.

Ακόμα δύο συλλήψεις

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο και δημοσίευμα της βελγικής L’Echo, τρία άτομα συνελήφθησαν στις Βρυξέλλες: η Φεντερίκα Μογκερίνι, ο υψηλόβαθμος αξιωματούχος της Κομισιόν Στέφανο Σανίνι και ο αναπληρωτής διευθυντής του Κολλεγίου της Ευρώπης.

Οι ερευνητές εξετάζουν εάν υπήρξε πρότερη ενημέρωση του Κολλεγίου σχετικά με τα κριτήρια του διαγωνισμού, γεγονός που ενδέχεται να συνιστά παραβίαση των κανόνων περί δημοσίων συμβάσεων.

Οι πιθανές κατηγορίες που διερευνώνται περιλαμβάνουν απάτη, διαφθορά, σύγκρουση συμφερόντων και παραβίαση επαγγελματικού απορρήτου. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, που λειτουργεί από το 2021, διαθέτει πλέον την εξουσία να διερευνά και να ασκεί διώξεις για παραβάσεις που πλήττουν τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ, αρμοδιότητα που μέχρι πρότινος δεν είχε η OLAF.

Οι άρσεις ασυλίας

Η υπόθεση αποκτά ιδιαίτερη πολιτική βαρύτητα, καθώς η Μογκερίνι υπήρξε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες φιγούρες της ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής, έχοντας διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Από το 2022 ήταν επίσης επικεφαλής της Διπλωματικής Ακαδημίας της ΕΕ, που βρίσκεται τώρα στο επίκεντρο της έρευνας.

Πριν τις έρευνες, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είχε ζητήσει και λάβει άρση ασυλίας για ορισμένα από τα εμπλεκόμενα πρόσωπα, χωρίς να αναφέρει ονόματα. Μεταξύ των συλληφθέντων είναι και ο Στέφανο Σανίνι, σήμερα γενικός διευθυντής της Κομισιόν για τη Μέση Ανατολή, τη Βόρεια Αφρική και τον Κόλπο