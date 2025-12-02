Έφοδος των βελγικών Αρχών στην Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης της ΕΕ για υπόθεση απάτης – Συνελήφθησαν τρία άτομα

Έφοδο στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης στις Βρυξέλλες και στο Κολλέγιο της Ευρώπης πραγματοποίησαν την Τρίτη, οι βελγικές Αρχές, στο πλαίσιο έρευνας για απάτη που αφορά πρόγραμμα εκπαίδευσης νέων διπλωματών με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με το Politico, οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν κατόπιν αιτήματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) και με την έγκριση του ανακριτή και της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας του Βελγίου.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθησαν τρεις ύποπτοι, ενώ οι έφοδοι έγιναν τόσο στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (EEAS) όσο και σε κτίρια του College of Europe στην πόλη της Μπριζ, καθώς και σε ιδιωτικές οικίες. Οι βελγικές Αρχές ερευνούν την «Ευρωπαϊκή Διπλωματική Ακαδημία», ένα πρόγραμμα κατάρτισης για νέους διπλωμάτες από τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ανέφερε ότι υπάρχουν «ισχυρές υπόνοιες» πως παραβιάστηκαν οι κανόνες «δίκαιου ανταγωνισμού», καθώς «εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικές με τον υπό εξέλιξη διαγωνισμό κοινοποιήθηκαν σε έναν από τους υποψηφίους που συμμετείχαν στη διαδικασία».