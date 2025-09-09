Ευρωμπάσκετ 2025: Μπορεί η Εθνική του Σπανούλη να κατακτήσει μετάλλιο; Ψήφισε Εδώ
Ευρωμπάσκετ 2025: Μπορεί η Εθνική του Σπανούλη να κατακτήσει μετάλλιο;
Το μήνυμα του Τούρκου προέδρου

Ερντογάν: Τηλεφωνική επικοινωνία με τον εμίρη του Κατάρ – Τι είπε για την επίθεση του Ισραήλ στην Ντόχα
Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον εμίρη του Κατάρ, τον σεΐχη Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ Θάνι, τον οποίο διαβεβαίωσε πως η Άγκυρα θα σταθεί στο πλευρό του εμιράτου με κάθε τρόπο, στον απόηχο της ισραηλινής επίθεσης στην Ντόχα εναντίον ηγετών της Χαμάς.

Όπως αναφέρει η τουρκική προεδρία, ο Ταγίπ Ερντογάν καταδίκασε την επίθεση – που συνιστά «κατάφωρη παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας του Κατάρ» – υπογραμμίζοντας πως το Ισραήλ επιδιώκει κλιμάκωση της σύγκρουσης, αύξηση των εντάσεων και αποσταθεροποίηση της ευρύτερης περιοχής.

