Ντόχα: «Έξι οι νεκροί στο ισραηλινό χτύπημα, η ηγεσία επέζησε» – Το μήνυμα της Χαμάς

Έξι μέλη της Χαμάς σκοτώθηκαν κατά την αεροπορική επιδρομή που εξαπέλυσε νωρίτερα σήμερα το Ισραήλ στην Ντόχα του Κατάρ, συμπεριλαμβανομένου του Χιμάμ αλ Χάγια – γιου του Χαλίλ αλ Χάγια, ηγέτη της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας – σύμφωνα με ανακοίνωση του παλαιστινιακού κινήματος.

Στην ανακοίνωση αυτή, η Χαμάς υπογραμμίζει ότι το Ισραήλ απέτυχε να εξοντώσει τους ηγέτες της και τους επικεφαλής διαπραγματευτές της στο Κατάρ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Νωρίτερα, εκπρόσωπος του πολιτικού γραφείου της Χαμάς, ο Σουχάιλ αλ Χίντι, είχε δηλώσει στο τηλεοπτικό δίκτυο Al Jazeera ότι η ηγεσία της Χαμάς επέζησε από το ισραηλινό πλήγμα στην Ντόχα.

Από την πλευρά τους, οι αρχές του Κατάρ ανακοίνωσαν ότι ένα μέλος των δυνάμεων ασφαλείας του εμιράτου σκοτώθηκε και άλλοι συνάδελφοί του τραυματίστηκαν από το ισραηλινό πλήγμα στο κτιριακό συγκρότημα όπου διέμεναν μέλη της Χαμάς.

Ντόχα: Γερμανία, Γαλλία και Βρετανία καταδικάζουν την ισραηλινή επίθεση

Θέση για την επίθεση του Ισραήλ στην Ντόχα πήραν οι Γερμανία, Γαλλία και Βρετανία.

Η Γερμανία καταδίκασε τις αεροπορικές επιδρομές που εξαπέλυσε το Ισραήλ στη Ντόχα του Κατάρ εναντίον ηγετών του παλαιστινιακού κινήματος Χαμάς, χαρακτηρίζοντάς τες «απαράδεκτες».

«Η επίθεση του Ισραήλ στην Ντόχα όχι μόνο παραβιάζει την εδαφική κυριαρχία του Κατάρ, αλλά θέτει σε κίνδυνο όλες τις προσπάθειές μας με στόχο να εξασφαλίσουμε την απελευθέρωση των ομήρων. Αυτή η επίθεση είναι απαράδεκτη», δήλωσε ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ.

Ο βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ καταδίκασε απόψε τα στρατιωτικά πλήγματα του Ισραήλ στο Κατάρ εναντίον ηγετών της Χαμάς, υπογραμμίζοντας πως με αυτήν την ενέργεια διακυβεύεται περαιτέρω κλιμάκωση στην περιοχή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Καταδικάζω τις ισραηλινές επιθέσεις στην Ντόχα, οι οποίες παραβιάζουν την εθνική κυριαρχία του Κατάρ και εγείρουν τον κίνδυνο περαιτέρω κλιμάκωσης στην περιοχή», αναφέρει ο Στάρμερ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

«Προτεραιότητα πρέπει να είναι η άμεση κατάπαυση του πυρός, η απελευθέρωση των ομήρων και μια τεράστια αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Λωρίδα της Γάζας. Αυτή είναι η μόνη λύση για μακροχρόνια ειρήνη», συμπληρώνει ο Βρετανός πρωθυπουργός.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι οι αεροπορικές επιδρομές που εξαπέλυσε νωρίτερα σήμερα το Ισραήλ στο Κατάρ εναντίον ηγετών του παλαιστινιακού κινήματος Χαμάς ήταν «απαράδεκτες, όποιο κι αν είναι το κίνητρο».

«Ο πόλεμος δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εξαπλωθεί στην περιοχή», υπογραμμίζει ο πρόεδρος της Γαλλίας σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, εκφράζοντας παράλληλα την «αλληλεγγύη προς το Κατάρ και τον εμίρη του, τον σεϊχη Ταμίμ αλ Θάνι».