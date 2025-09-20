Ερντογάν: “Πιστεύω ότι η συνάντηση μου με Τραμπ θα συμβάλει στον τερματισμό των πολέμων στην περιοχή”

Στις 25 Σεπτεμβρίου αναμένεται να περάσει το κατώφλι του Λευκού Οίκου ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν όπου θα συναντηθεί με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Ερντογάν θέτει την ειρήνη στην περιοχή της Μέσης Ανατολής ως προτεραιότητα στις συζητήσεις με τον Αμερικανό πρόεδρο, ενώ μιλάει για εκτεταμένη επέκταση της συνεργασίας των δύο στο εμπόριο, τις επενδύσεις και την αμυντική βιομηχανία.

«Κατά τη συνάντησή μας στον Λευκό Οίκο με τον πολύτιμο ομόλογο και φίλο μου πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, κ. Ντόναλντ Τραμπ, θα συζητήσουμε πολλά θέματα με τη σύμμαχό μας, τις Ηνωμένες Πολιτείες, με τις οποίες έχουμε εκτεταμένες στρατηγικές σχέσεις, κυρίως στο εμπόριο, τις επενδύσεις και την αμυντική βιομηχανία.

Πιστεύω ότι η συνάντηση που θα έχουμε με τον πρόεδρο Τραμπ θα συμβάλει στον τερματισμό των πολέμων και των συγκρούσεων στην περιοχή μας, στο πλαίσιο του κοινού μας οράματος για την παγκόσμια ειρήνη, και θα ενισχύσει ακόμη περισσότερο τη συνεργασία μεταξύ των χωρών μας», τόνισε ο Ερντογάν σε ανάρτησή του στα social media.

Νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ είπε σε ανάρτηση του στο Truth Social:

«Είμαι στην ευχάριστη θέση να φιλοξενήσω τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, της Τουρκίας, στον Λευκό Οίκο στις 25 Σεπτεμβρίου. Εργαζόμαστε πάνω σε πολλές εμπορικές και στρατιωτικές συμφωνίες με τον πρόεδρο, συμπεριλαμβανομένης της μεγάλης κλίμακας αγοράς αεροσκαφών Boeing, μιας σημαντικής συμφωνίας για F-16, καθώς και της συνέχισης των συνομιλιών για τα F-35, που αναμένουμε να ολοκληρωθούν θετικά. Ο πρόεδρος Ερντογάν κι εγώ πάντα είχαμε μια πολύ καλή σχέση. Ανυπομονώ να τον δω στις 25 Σεπτεμβρίου!».