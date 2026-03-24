Ερντογάν: Η Τουρκία αναζητά τρόπους για να τερματίσει τον πόλεμο στο Ιράν

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να εργάζεται με όλους τους πόρους της για την εδραίωση της ειρήνης στον πόλεμο του Ιράν, ο οποίος, όπως λέει, έχει πλήξει την τουρκική οικονομία και ολόκληρο τον κόσμο.

Ο Ερντογάν είπε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου της Τουρκίας ότι η κυβέρνηση εξετάζει διάφορα μέτρα για την προστασία της οικονομίας από τον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν, ο οποίος έχει κατακλύσει την περιοχή και έχει οδηγήσει τις τιμές της ενέργειας στα ύψη.

«Ποτέ δεν έχουμε εξαπατηθεί σε καμία περίοδο της ιστορίας μας. Σήμερα, δεν πέφτουμε στις παγίδες στις οποίες κάποιοι θέλουν να μας παρασύρουν. Διαχειριζόμαστε αυτή τη διαδικασία με προσοχή, σύνεση και ηρεμία, σεβόμενοι τις αρχές της αδελφοσύνης και της γειτονίας. Είμαστε αποφασισμένοι να κρατήσουμε τη χώρα μας έξω από αυτόν τον κύκλο της φωτιάς.

Ενώ ο πόλεμος είναι πόλεμος του Ισραήλ, όλος ο κόσμος πληρώνει το τίμημα. Ο πόλεμος είναι ο πόλεμος του Νετανιάχου για την εξουσία, αλλά τις συνέπειες τις υφίστανται 8 δισεκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως. Το δίκτυο σφαγών με επικεφαλής τον Νετανιάχου πρέπει να σταματήσει αμέσως στο όνομα της περιφερειακής ειρήνης και της ανθρωπότητας και κάθε χώρα πρέπει να λάβει μια θαρραλέα και προληπτική στάση σε αυτό το ζήτημα» ανέφερε ο Τούρκος πρόεδρος για να προσθέσει:

«Επαναλαμβάνω. Είμαστε αποφασισμένοι να κρατήσουμε τη χώρα μας έξω από αυτόν τον κύκλο της φωτιάς. Σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε ο πόλεμος να μετατραπεί σε πόλεμο φθοράς μεταξύ των χωρών της περιοχής. Είναι γεγονός ότι ο πόλεμος αφήνει βαθιά ουλές όχι μόνο στις πόλεις και τις εγκαταστάσεις παραγωγής, αλλά και στα μυαλά και τις καρδιές. Οι αντίποινα εναντίον χωρών του Κόλπου ενέχουν τέτοιο κίνδυνο. Αυτές θα τροφοδοτήσουν αμοιβαίο θυμό, θα πυροδοτήσουν μίσος και θα σπείρουν νέους σπόρους διχόνοιας μεταξύ αδελφών. Αυτό δεν πρέπει να επιτραπεί. Καθώς ο πόλεμος συνεχίζεται, δυστυχώς, αναδύονται και άλλες επιπλοκές. Συγκεκριμένα, το κλείσιμο του στρατηγικού Στενού του Ορμούζ, μέσω του οποίου διέρχεται το 20% του παγκόσμιου ενεργειακού εμπορίου, έχει φέρει την παγκόσμια οικονομία σε σοβαρή αναταραχή. Από τις 28 Φεβρουαρίου, η τιμή του αργού πετρελαίου Brent έχει αυξηθεί κατά 40%. Σε απάντηση, ορισμένες χώρες έχουν εφαρμόσει μια σειρά μέτρων για τη μείωση της κατανάλωσης καυσίμων, από τον περιορισμό της χωρητικότητας των δεξαμενών καυσίμων έως το κλείσιμο σχολείων. Αντιμέτωπες με το συνεχώς αυξανόμενο οικονομικό κόστος, οι εκκλήσεις για άμεσο τερματισμό του πολέμου έχουν αποκτήσει δυναμική.

Ο πόλεμος , ενώ είναι πόλεμος του Ισραήλ, κοστίζει ακριβά σε ολόκληρο τον κόσμο. Είναι ο πόλεμος του Νετανιάχου για την εξουσία, αλλά τις συνέπειες τις υφίστανται 8 δισεκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως. Το δίκτυο δολοφόνων με επικεφαλής τον Νετανιάχου πρέπει να σταματήσει αμέσως στο όνομα της περιφερειακής ειρήνης και της ανθρωπότητας, και κάθε χώρα πρέπει να λάβει μια θαρραλέα και προληπτική στάση σε αυτό το ζήτημα. Αυτός ο παράλογος και παράνομος πόλεμος πρέπει να τελειώσει πριν από περισσότερες καταστροφές, αιματοχυσία και ζημιές στην παγκόσμια οικονομία που θα χρειαστούν χρόνια για να ανακάμψει. Η ασυμβίβαστη στάση του Ισραήλ δεν πρέπει να υπονομεύσει τις διπλωματικές προσπάθειες. Καμία χώρα που εκτιμά την παγκόσμια ειρήνη δεν πρέπει να ρίχνει λάδι στη φωτιά που ανάβει το Ισραήλ στην περιοχή μας. Η Τουρκία θα εργαστεί με όλη της τη δύναμη και τους πόρους για την εδραίωση της ειρήνης».