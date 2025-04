Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε σήμερα ότι συντομεύει την επίσκεψή του στη Νότια Αφρική και επιστρέφει στην Ουκρανία μετά τα ρωσικά πλήγματα εναντίον του Κιέβου που κόστισαν τη ζωή σε τουλάχιστον εννέα ανθρώπους.

“Ακυρώνω μέρος του προγράμματος αυτής της επίσκεψης και θα επιστρέψω αμέσως στην Ουκρανία μετά τη συνάντησή μου με τον Νοτιοαφρικανό πρόεδρο” Σίριλ Ραμαφόζα, επεσήμανε ο Ζελένσκι στο Χ.

Παράλληλα, ο Ζελένσκι κατήγγειλε τους ρωσικούς βομβαρδισμούς εναντίον της Ουκρανίας, που προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον 9 ανθρώπων στο Κίεβο, ζητώντας να “σταματήσουν αμέσως”.

It has been 44 days since Ukraine agreed to a full ceasefire and a halt to strikes. This was a proposal from the United States. And it has been 44 days of Russia continuing to kill our people and evading tough pressure and accountability for its actions.



