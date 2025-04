Τουλάχιστον εννιά άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 63 τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους παιδιά, κατά την επιδρομή της Ρωσίας με πυραύλους και drones κατά τη διάρκεια της νύχτας στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, σύμφωνα με νεότερους αριθμούς που δημοσιοποίησαν οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών.

Με τους αριθμούς να μη σταματούν να αυξάνονται κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι αρχές έδωσαν νέο προσωρινό απολογισμό των θυμάτων, που κάνει λόγο για «εννιά ανθρώπους νεκρούς» και «63 τραυματίες», από τους οποίους «42 εισήχθησαν σε νοσοκομεία», συμπεριλαμβανομένων «έξι παιδιών», καταγγέλλοντας το «μαζικό πλήγμα» των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων στο Κίεβο.

Δημοσιογράφοι διεθνών πρακτορείων ειδήσεων άκουσαν πολλές εκρήξεις και drones να ίπτανται στον ουρανό του Κιέβου. Σύμφωνα με κατοίκους της περιοχής, έχουν αναφερθεί ζημιές σε πολλές μη στρατιωτικές υποδομές.

Στο βίντεο ένας ρωσικός πύραυλος κρουζ θρυμματίζεται από ένα ουκρανικό SAM πάνω από την πόλη.

Ukraine’s capital Kyiv is under a massive Russian missile attack tonight, with numerous impacts. Damage to civilian infrastructure and casualties have been reported.



Seen below, a Russian cruise missile is shredded by a Ukrainian SAM over the city. pic.twitter.com/e62RW1rW4x — OSINTtechnical (@Osinttechnical) April 23, 2025

Παράλληλα στο Χάρκοβο, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, ο δήμαρχος Ιχόρ Τερέχοφ έκανε λόγο επίσης μέσω Telegram για πλήγματα της Ρωσίας με επτά πυραύλους και drones, χωρίς πάντως να αναφερθεί σε θύματα μέχρι στιγμής.

⚡️ This is one of the Russian missile strikes on Kyiv during the night. At least 10 explosions were reported in the Ukrainian capital.



🎥 Kyiv Info pic.twitter.com/Ypq5TUIr7g April 23, 2025

7-8 Iskander-M ballistic missiles impacted Kyiv.



Kalibrs targeted various parts of Ukraine including Zhytomyr and Kharkiv Oblasts.



Tu-95s and Tu-160s just conducted a launch maneuver over Volgograd Oblast. Kh-101 missiles will likely arrive in Ukraine later on.



I won’t be… pic.twitter.com/xjGHfmTxJp April 23, 2025

Ταυτόχρονα, σε ανακοίνωσή του μέσω Telegram, ο Αντρίι Γέρμακ, γενικός γραμματέας της ουκρανικής προεδρίας, κατήγγειλε πως ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν «δεν δείχνει παρά μόνο την επιθυμία (του) να σκοτώνει».

Αξίωσε να «παύσει πυρ» και «οι επιθέσεις εναντίον αμάχων να σταματήσουν».

Η επιδρομή εξαπολύθηκε, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε το βράδυ της Τετάρτης (τοπική ώρα) στον Λευκό Οίκο πως θεωρεί ότι έχει κλείσει «συμφωνία με τη Ρωσία» για να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία και μένει πλέον να δώσει πράσινο φως ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

