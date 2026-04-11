Επίσκεψη του Μακρόν στην Ελλάδα 24 και 25 Απριλίου
Θα συζητηθεί η ανανέωση της Ελληνο-Γαλλικής Συμφωνίας Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης
Στις 24 και 25 Απριλίου θα πραγματοποιηθεί η επίσημη επίσκεψη του προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας Εμανουέλ Μακρόν στην Αθήνα, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Ελιζέ.
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης αναμένεται μεταξύ άλλων, να συμφωνηθεί η ανανέωση της Ελληνο-Γαλλικής Συμφωνίας Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης για τη Συνεργασία στην Άμυνα και την Ασφάλεια.
