Επίσκεψη του Μακρόν στην Ελλάδα 24 και 25 Απριλίου

Στις 24 και 25 Απριλίου θα πραγματοποιηθεί η επίσημη επίσκεψη του προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας Εμανουέλ Μακρόν στην Αθήνα, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Ελιζέ.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης αναμένεται μεταξύ άλλων, να συμφωνηθεί η ανανέωση της Ελληνο-Γαλλικής Συμφωνίας Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης για τη Συνεργασία στην Άμυνα και την Ασφάλεια.