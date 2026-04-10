Hellenic Train: Τεχνικό πρόβλημα σε αμαξοστοιχία που εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη-Αθήνα
Τι αναφέρει η ενημέρωση
Με καθυστέρηση 64 λεπτών αναχώρησε η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο IC57 (Θεσσαλονίκη– Αθήνα), λόγω τεχνικού προβλήματος σύμφωνα με την Hellenic Train.
Σύμφωνα με ενημέρωση η αμαξοστοιχία λίγο μετά την αναχώρησή της από τη Θεσσαλονίκη, παρουσίασε τεχνικό πρόβλημα και παρά τις προσπάθειες, η αποκατάσταση της βλάβης δεν κατέστη εφικτή επί τόπου και η αμαξοστοιχία επέστρεψε στον Σταθμό Θεσσαλονίκης, όπου πραγματοποιήθηκε αντικατάσταση των μηχανών.
«Καθ΄ όλη τη διάρκεια του συμβάντος, το προσωπικό της εταιρείας παρείχε συνεχή ενημέρωση στους επιβάτες. Η αμαξοστοιχία αναχώρησε για τον τελικό της προορισμό με καθυστέρηση 64 λεπτών. Η Hellenic Train καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποκατάσταση της ομαλής κυκλοφορίας» αναφέρεται η Hellenic Train στην ενημέρωσή της.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις