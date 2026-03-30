Εντολή Νετανιάχου για άμεση πρόσβαση του Λατίνου Πατριάρχη στον Πανάγιο Τάφο

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε τη Δευτέρα 30/3 ότι ο Λατίνος Πατριάρχης θα έχει «πλήρη και άμεση πρόσβαση» στην Εκκλησία του Παναγίου Τάφου, αφού η αστυνομία του αρνήθηκε την είσοδο την Κυριακή των Βαΐων.

«Έχω δώσει εντολή στις αρμόδιες αρχές να δοθεί στον Καρδινάλιο Πιερμπατίστα Πιτσαμπάλα, τον Λατίνο Πατριάρχη, πλήρης και άμεση πρόσβαση στην Εκκλησία του Παναγίου Τάφου στην Ιερουσαλήμ», έγραψε ο Νετανιάχου στο X.

«Τις τελευταίες ημέρες, το Ιράν έχει επανειλημμένα στοχεύσει τους ιερούς τόπους και των τριών μονοθεϊστικών θρησκειών στην Ιερουσαλήμ με βαλλιστικούς πυραύλους», σημείωσε ο Νετανιάχου και πρόσθεσε:

«Σε ένα χτύπημα, θραύσματα πυραύλων έπεσαν λίγα μέτρα από την Εκκλησία του Παναγίου Τάφου».

Για να προστατεύσει τους πιστούς, το Ισραήλ ζήτησε από ανθρώπους όλων των θρησκειών να «απέχουν προσωρινά» από τη λατρεία σε όλους τους ιερούς τόπους στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ, τόνισε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

I have instructed the relevant authorities that Cardinal Pierbattista Pizzaballa, the Latin Patriarch, be granted full and immediate access to the Church of the Holy Sepulchre in Jerusalem.



Over the past several days, Iran has repeatedly targeted the holy sites of all three…— Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) March 29, 2026

Υπενθυμίζεται ότι χθες Κυριακή των Βαΐων για τους Καθολικούς, η ισραηλινή αστυνομία εμπόδισε τον Λατίνο Πατριάρχη Ιεροσολύμων και τον επικεφαλής των Φραγκισκανών στους Αγίους Τόπους να εισέλθουν στην Εκκλησία του Αγίου Τάφου στην Ιερουσαλήμ για να τελέσουν τη λειτουργία, «για πρώτη φορά έπειτα από αιώνες», δήλωσε το Λατινικό Πατριαρχείο.

Ο καρδινάλιος Πιερμπατίστα Πιτσαμπέλα και ο Φύλακας της Εκκλησίας του Αγίου Τάφου, πατέρας Φραντσέσκο Ιέλπο, εμποδίστηκαν κατά τη διαδρομή, ενώ προχωρούσαν ιδιωτικά, χωρίς πομπή ή κάποιο στοιχείο τελετουργικής πράξης, και αναγκάστηκαν να επιστρέψουν, σύμφωνα με κοινή δήλωση του Λατινικού Πατριαρχείου Ιεροσολύμων και της Κουστωδίας των Αγίων Τόπων.

Κάλας: Η απαγόρευση πρόσβασης στον Πανάγιο Τάφο αποτελεί «παραβίαση της θρησκευτικής ελευθερίας»

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας κατήγγειλε την “παραβίαση της θρησκευτικής ελευθερίας”, αφότου η ισραηλινή αστυνομία εμπόδισε την πρόσβαση του Καθολικού Πατριάρχη Ιεροσολύμων στον ναό του Παναγίου Τάφου για να τελέσει τη λειτουργία της Κυριακής των Βαΐων.

«Η απόφαση της ισραηλινής αστυνομίας να απαγορεύσει στον Λατίνο Πατριάρχη Ιεροσολύμων την είσοδο στον ναό του Παναγίου Τάφου την Κυριακή των Βαΐων συνιστά παραβίαση της θρησκευτικής ελευθερίας και των μακροχρόνιων προστασιών που περιβάλλουν τους αγίους τόπους», δήλωσε.

«Η θρησκευτική ελευθερία στην Ιερουσαλήμ πρέπει να διασφαλίζεται πλήρως, ανεξαιρέτως, για όλες τις θρησκείες. Ο πολυθρησκευτικός χαρακτήρας της Ιερουσαλήμ πρέπει να προστατεύεται», πρόσθεσε σε μήνυμα που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σάντσεθ: Αδικαιολόγητη επίθεση στη θρησκευτική ελευθερία

Την έντονη αντίδραση της ισπανικής κυβέρνησης προκάλεσε η παρεμπόδιση του Λατίνου Πατριάρχη Ιεροσολύμων να εισέλθει στον ναό του Παναγίου Τάφου για την τέλεση της λειτουργίας της Κυριακής των Βαΐων για τους Καθολικούς.

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, κατήγγειλε το περιστατικό ως «αδικαιολόγητη επίθεση στη θρησκευτική ελευθερία», κάνοντας λόγο για ενέργεια που στερείται αιτιολόγησης.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο ίδιος υποστήριξε ότι «ο Νετανιάχου εμπόδισε τους καθολικούς να γιορτάσουν την Κυριακή των Βαΐων στους Ιερούς Τόπους της Ιερουσαλήμ, χωρίς καμία εξήγηση», προσθέτοντας ότι πρόκειται για ενέργεια «χωρίς λόγο ή αιτία».

Παράλληλα, τόνισε ότι η ισπανική κυβέρνηση καταδικάζει την εν λόγω στάση και κάλεσε το Ισραήλ να σεβαστεί τη θρησκευτική πολυμορφία και το διεθνές δίκαιο, υπογραμμίζοντας πως «χωρίς ανεκτικότητα, η συνύπαρξη είναι αδύνατη».

Μελόνι και Ταγιάνι αντέδρασαν στην απαγόρευση στον Πανάγιο Τάφο

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι πήρε άμεσα θέση και, αναφερόμενη στο συμβάν, υπογράμμισε:

«Ό Πανάγιος Τάφος των Ιεροσολύμων είναι ιερός τόπος της Χριστιανοσύνης και, κατά συνέπεια, πρέπει να προστατεύεται για την τέλεση των ιερών τελετουργιών. Η απαγόρευση εισόδου στον Λατίνο Πατριάρχη και στον Κουστωδό των Αγίων Τόπων, σε μια βασικής σημασίας ημέρα για την πίστη μας -όπως είναι η Κυριακή των Βαΐων- αποτελεί προσβολή όχι μόνο για τους πιστούς, αλλά και για κάθε κοινότητα που αναγνωρίζει την θρησκευτική ελευθερία».

Ο δε Ιταλός υπουργός Εξωτερικών, Αντόνιο Ταγιάνι, πρόσθεσε ότι ζήτησε να κληθεί αύριο, στο υπουργείο, ο πρέσβης του Ισραήλ στην Ρώμη ώστε να του ζητηθούν εξηγήσεις σχετικά με το συγκεκριμένο συμβάν.

Κατά την προσευχή του, πριν από λίγο στο Όρος των Ελαιών, χωρίς την παρουσία πιστών, ο Λατίνος Πατριάρχης Ιεροσολύμων, ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Έχοντας μπροστά μας την Ιερουσαλήμ, στην ιδιαιτέρα περίπλοκη κατάσταση που ζούμε, αυτή ακριβώς την στιγμή θέλουμε να επανενωθούμε με τον Ιησού, θέλουμε να εισέλθουμε στην Ιερουσαλήμ και να μάθουμε, για μια ακόμη φορά, με ποιόν τρόπο να κατοικήσουμε αυτή την πόλη. Θέλουμε να παραμείνουμε μια κοινότητα η οποία επιθυμεί να χτίσει αλληλεγγύη, φιλία, αδελφοσύνη, σε κοινωνία με όλους και να είμαστε όργανα ειρήνης και επανασυμφιλίωσης».