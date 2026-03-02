Εντολή εκκένωσης σε πόλεις του Λιβάνου από το Ισραήλ εν αναμονή χτυπήματος

Με ανακοίνωση του το βράδυ της Δευτέρας 2/3 ο στρατός του Ισραήλ εξέδωσε προειδοποίηση εκκένωσης πόλεων στον Λίβανο.

Συγκεκριμένα, o στρατός του Ισραήλ ετοιμάζεται να εξαπολύσει μια ακόμη επίθεση στον Λίβανο ως απάντηση για τις ρουκέτες και τα drones που εκτοξεύτηκαν τα ξημερώματα της Δευτέρας 2/3 από την Χεζμπολάχ, ως απάντηση στον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο ισραηλινός στρατός παράλληλα ανέφερε ότι έχει ενισχύσει «αμυντικά και επιθετικά στοιχεία» στα σύνορα με τον Λίβανο και τη Συρία, εν μέσω της συνεχιζόμενης σύγκρουσης με το Ιράν.

#Lebanonnews: #Israeli military spokesperson Avichay Adraee on Monday issued an urgent warning to residents of several villages in southern #Lebanon, calling on them to evacuate immediately.https://t.co/DRHyIp1lBG— LBCI Lebanon English (@LBCI_News_EN) March 2, 2026

Στρατεύματα της 91ης περιφερειακής μεραρχίας «Γαλιλαία» και της 210ης περιφερειακής μεραρχίας «Βασάν» — υπεύθυνες για τα σύνορα με τον Λίβανο και τη Συρία, αντίστοιχα — «αναπτύσσονται σε προωθημένη άμυνα σε θέσεις κατά μήκος των συνόρων και στη ζώνη ασφαλείας», αναφέρει ο IDF.

#عاجل ‼️ انذار عاجل إلى المتواجدين في حي إيفين في طهران وخاصة في منطقة مقر الإذاعة والتلفزيون وفق ما يعرض في الخارطة:



⭕️سيعمل جيش الدفاع في الساعات المقبلة مثلما عمل في الايام الأخيرة في أنحاء طهران لاستهداف بنى تحتية عسكرية تابعة للنظام الإيراني.



⭕️ايها المواطنون الإيرانيون،… pic.twitter.com/ScheKs8FUn— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 2, 2026

«Τα αμυντικά και επιθετικά στοιχεία στον τομέα έχουν ενισχυθεί και οι δυνάμεις βρίσκονται σε επιχειρησιακή ετοιμότητα για όλα τα σενάρια», προσθέτει ο IDF.