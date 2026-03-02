Θεωρείτε ότι είναι εφικτή η αυτοδυναμία της ΝΔ στις ερχόμενες εκλογές;
Θεωρείτε ότι είναι εφικτή η αυτοδυναμία της ΝΔ στις ερχόμενες εκλογές; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Θεωρείτε ότι είναι εφικτή η αυτοδυναμία της ΝΔ στις ερχόμενες εκλογές; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΔΙΕΘΝΗ

Εντολή εκκένωσης σε πόλεις του Λιβάνου από το Ισραήλ εν αναμονή χτυπήματος

Συνεχίζεται να φλέγεται η Μέση Ανατολή

Εντολή εκκένωσης σε πόλεις του Λιβάνου από το Ισραήλ εν αναμονή χτυπήματος
Γεράσιμος Λυμπέρης
UPD: 23:07

Με ανακοίνωση του το βράδυ της Δευτέρας 2/3 ο στρατός του Ισραήλ εξέδωσε προειδοποίηση εκκένωσης πόλεων στον Λίβανο.

Συγκεκριμένα, o στρατός του Ισραήλ ετοιμάζεται να εξαπολύσει μια ακόμη επίθεση στον Λίβανο ως απάντηση για τις ρουκέτες και τα drones που εκτοξεύτηκαν τα ξημερώματα της Δευτέρας 2/3 από την Χεζμπολάχ, ως απάντηση στον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο ισραηλινός στρατός παράλληλα ανέφερε ότι έχει ενισχύσει «αμυντικά και επιθετικά στοιχεία» στα σύνορα με τον Λίβανο και τη Συρία, εν μέσω της συνεχιζόμενης σύγκρουσης με το Ιράν.

Στρατεύματα της 91ης περιφερειακής μεραρχίας «Γαλιλαία» και της 210ης περιφερειακής μεραρχίας «Βασάν» — υπεύθυνες για τα σύνορα με τον Λίβανο και τη Συρία, αντίστοιχα — «αναπτύσσονται σε προωθημένη άμυνα σε θέσεις κατά μήκος των συνόρων και στη ζώνη ασφαλείας», αναφέρει ο IDF.

«Τα αμυντικά και επιθετικά στοιχεία στον τομέα έχουν ενισχυθεί και οι δυνάμεις βρίσκονται σε επιχειρησιακή ετοιμότητα για όλα τα σενάρια», προσθέτει ο IDF.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΔΙΕΘΝΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ