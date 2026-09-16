Τραγωδία στη Φωκίδα: ΙΧ έπεσε σε γκρεμό – Νεκρός 72χρονος, δύο τραυματίες

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης, 15 Σεπτεμβρίου στην περιοχή Κλήμα Δωρίδας, στη Φωκίδα, με απολογισμό έναν νεκρό και δύο τραυματίες.

Το επιβατικό αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαινε τριμελής οικογένεια και οδηγούσε 72χρονος άνδρας, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε παρακείμενο απόκρημνο γκρεμό.

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Ολοκληρώθηκε απεγκλωβισμός ενός άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του και μιας τραυματισμένης γυναίκας από ΕΙΧ όχημα και παραδόθηκαν σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, συνεπεία εκτροπής του οχήματος, στην περιοχή Κλήμα Φωκίδας. Επιχείρησαν 7 #πυροσβέστες με 3 οχήματα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 15, 2026

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ναυπάκτου και της Αστυνομίας. Συνολικά 7 πυροσβέστες με 3 οχήματα, επιχείρησαν για ώρες στη χαράδρα προκειμένου να προσεγγίσουν και να απεγκλωβίσουν τους επιβαίνοντες.

Από το όχημα ανασύρθηκαν τραυματισμένες η 68χρονη σύζυγος του οδηγού και η 41χρονη κόρη, οι οποίες παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και διακομίστηκαν στο Νοσοκομείο του Ρίου. Δυστυχώς, ο 72χρονος – κάτοικος της περιοχής – ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Ευπαλίου.

