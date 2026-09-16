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Τραγωδία στη Φωκίδα: ΙΧ έπεσε σε γκρεμό – Νεκρός 72χρονος, δύο τραυματίες

Στο όχημα επέβαινε τριμελής οικογένεια

Τραγωδία στη Φωκίδα: ΙΧ έπεσε σε γκρεμό – Νεκρός 72χρονος, δύο τραυματίες
ΦΩΤΟ: Σωτήρης Καρέλης/Lamiareport
DEBATER NEWSROOM

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης, 15 Σεπτεμβρίου στην περιοχή Κλήμα Δωρίδας, στη Φωκίδα, με απολογισμό έναν νεκρό και δύο τραυματίες.

Το επιβατικό αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαινε τριμελής οικογένεια και οδηγούσε 72χρονος άνδρας, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε παρακείμενο απόκρημνο γκρεμό.

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Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ναυπάκτου και της Αστυνομίας. Συνολικά 7 πυροσβέστες με 3 οχήματα, επιχείρησαν για ώρες στη χαράδρα προκειμένου να προσεγγίσουν και να απεγκλωβίσουν τους επιβαίνοντες.

Από το όχημα ανασύρθηκαν τραυματισμένες η 68χρονη σύζυγος του οδηγού και η 41χρονη κόρη, οι οποίες παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και διακομίστηκαν στο Νοσοκομείο του Ρίου. Δυστυχώς, ο 72χρονος – κάτοικος της περιοχής – ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Ευπαλίου.

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