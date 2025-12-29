Έφτασε στη Φλόριντα ο Νετανιάχου για τη συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ – Δεν παραδίδει τα όπλα η Χαμάς (Βίντεο)

Στο Μαρ-α-Λάγκο, την ιδιωτική κατοικία του Αμερικανού προέδρου στη Φλόριντα, έφτασε το απόγευμα της Δευτέρας (29/12) ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, προκειμένου να συναντηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Κατά την άφιξή τους, οι δύο ηγέτες δέχθηκαν ερωτήσεις από δημοσιογράφους έξω από το Μαρ-α-Λάγκο, με το ενδιαφέρον να εστιάζεται κυρίως στις εξελίξεις στη Λωρίδα της Γάζας.

Σε ερώτηση σχετικά με το πόσο σύντομα θα μπορούσε να προχωρήσει η δεύτερη φάση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε ότι αυτό θα πρέπει να γίνει «όσο πιο γρήγορα γίνεται», υπογραμμίζοντας ωστόσο πως βασική προϋπόθεση αποτελεί η αποστρατιωτικοποίηση της Χαμάς.

Όπως ανέφερε, το ζήτημα αυτό συγκαταλέγεται στα βασικά θέματα που επρόκειτο να τεθούν στη συνάντηση με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό.

Αντίθετα, ο Αμερικανός πρόεδρος απέφυγε να απαντήσει σε ερώτηση δημοσιογράφων σχετικά με το ενδεχόμενο να δώσει το «πράσινο φως» για νέα επίθεση κατά του Ιράν, παραμένοντας σιωπηλός πριν στραφεί σε άλλη ερώτηση.

Υπενθυμίζεται ότι λίγες ημέρες νωρίτερα, το γραφείο του Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε δημοσιεύσει βίντεο τεχνητής νοημοσύνης, στο οποίο ο Ισραηλινός πρωθυπουργός και ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζονταν να επιβαίνουν σε βομβαρδιστικό αεροσκάφος τύπου B-2, το ίδιο που είχε χρησιμοποιηθεί στην αμερικανική επιχείρηση «Σφυρί του Μεσονυχτίου» κατά πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν τον Ιούλιο.

Η Χαμάς επαναλαμβάνει πως δεν θα καταθέσει τα όπλα, ενόψει της συνάντησης Τραμπ-Νετανιάχου

Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς διεμήνυσε σήμερα, για ακόμη μια φορά, πως δεν θα καταθέσει τα όπλα, λίγες ώρες πριν από τη συνάντηση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου στη Φλόριντα των ΗΠΑ, κατά την οποία οι δύο ηγέτες αναμένεται να συζητήσουν για το μέλλον της Γάζας.

Παράλληλα, οι Ταξιαρχίες Ιζεντίν αλ Κάσαμ επιβεβαίωσαν τον θάνατο του εκπροσώπου τους, Αμπού Ομπέιντα, τον οποίο είχε ανακοινώσει το Ισραήλ από τον Αύγουστο.

«Ο λαός μας αμύνεται και δεν θα καταθέσει τα όπλα όσο συνεχίζεται η κατοχή. Δεν θα παραδοθεί, ακόμη κι αν χρειαστεί να πολεμήσει με γυμνά χέρια», δήλωσε ο διάδοχός του – ο οποίος έχει υιοθετήσει το ίδιο ψευδώνυμο – σε βίντεο που δημοσιοποίησε στην πλατφόρμα Telegram.

Το μήνυμα είδε το φως της δημοσιότητας ενόψει της προγραμματισμένης συνάντησης του ισραηλινού πρωθυπουργού με τον αμερικανό πρόεδρο. Οι ΗΠΑ και περιφερειακοί μεσολαβητές επιδιώκουν να επιταχύνουν τη διαδικασία για την έναρξη της δεύτερης φάσης μιας εύθραυστης εκεχειρίας που ισχύει από τον Οκτώβριο στη Λωρίδα της Γάζας. Στο επίκεντρο των διαβουλεύσεων βρίσκεται το ζήτημα του αφοπλισμού της Χαμάς, κάτι που απορρίπτει το παλαιστινιακό κίνημα.

«Καλούμε όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές να εργαστούν για τον αφοπλισμό των δυνάμεων κατοχής, που έχουν χρησιμοποιήσει και εξακολουθούν να χρησιμοποιούν φονικά όπλα για την εξόντωση του λαού μας», δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος της ένοπλης πτέρυγας της Χαμάς.