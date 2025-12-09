ΕΕ: Ερευνα κατά της Google σχετικά με την καταχρηστική χρήση δεδομένων για την AI

Η Ευρωπαϊκή Ένωση άρχισε νέα έρευνα για την χρησιμοποίηση από την Google online περιεχομένου για τις υπηρεσίες της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) για να ελέγξει αν ο όμιλος δεν παραβιάζει τους κανόνες του ανταγωνισμού, έπειτα από καταγγελίες ανεξάρτητων εκδοτών.

Πιο συγκεκριμένα, η έρευνα επιδιώκει να ελέγξει αν η Google καταχράται τους δημιουργούς online περιεχομένου και τους Youtubers όταν χρησιμοποιεί τα περιεχόμενά τους για να δημιουργήσει περιεχόμενα αναζήτησης που βασίζονται στην AI.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανησυχεί επίσης για το γεγονός ότι η Google χρησιμοποιεί βίντεο που αναρτώνται στην πλατφόρμα της, το YouTube, για την εκπαίδευση των μοντέλων της Τεχνητής Νοημοσύνης, χωρίς να δίνει την δυνατότητα στους δημιουργούς τους να το αρνηθούν ή χωρίς να τους προσφέρει αποζημίωση.

Οι πρακτικές αυτές μπορεί να συνιστούν κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης, προειδοποιεί η Κομισιόν.

Εξ άλλου, η Google απαγορεύει στους ανταγωνιστές της να χρησιμοποιούν τα βίντεο που μεταδίδονται στο YouTube για αντίστοιχες χρήσεις, γεγονός που δύναται επίσης να συνιστά παραβίαση των κανόνων του ανταγωνισμού, σύμφωνα με την Κομισιόν.

«Η Τεχνητή Νοημοσύνη φέρνει αξιοσημείωτες καινοτομίες και πλήθος πλεονεκτημάτων στους πολίτες και τις εταιρείες παντού στην Ευρώπη, αλλά η πρόοδος αυτή δεν πρέπει να γίνεται εις βάρος των θεμελιωδών αρχών που διέπουν τις κοινωνίες μας», δήλωσε η αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρμόδια για τον Ανταγωνισμό Τερέσα Ριμπέρα.

«Για τον λόγο αυτόν πραγματοποιούμε έρευνα για να διαπιστώσουμε αν η Google έχει κατορθώσει να επιβάλει καταχρηστικούς όρους στους εκδότες και δημιουργούς περιεχομένου, φέρνοντας σε μειονεκτική θέση τους δημιουργούς ανταγωνιστικών μοντέλων Τεχνητής Νοημοσύνης κατά παραβίαση των κανόνων ανταγωνισμού της ΕΕ», σημειώνει η επίτροπος σε ανακοίνωση που έδωσε στη δημοσιότητα.

Η Google δεν είναι ο μοναδικός όμιλος που βρίσκεται στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις δραστηριότητές της στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης. Την περασμένη εβδομάδα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άνοιξε έρευνα σχετικά με τις λειτουργίες της Τεχνητής Νοημοσύνης στο WhatsApp, θυγατρική της Meta.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποψιάζεται ότι οι νέοι κανόνες ενσωμάτωσης των chatbots της Τεχνητής Νοημοσύνης στο WhatsApp που ανακοινώθηκαν από την Meta ενδέχεται να στερήσουν την πρόσβαση σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών Τεχνητής Νοημοσύνης εις όφελος της δικής της υπηρεσίας, της Meta AI.